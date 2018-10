Oggi è la Giornata ProGrammatica | “La lingua italiana è un ponte verso il futuro”

XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : Oggi Giornata dedicata alle escursioni lungo gli splendidi territori della Val Grande : “Mi chiamo Nicola Vicini sono Guida Ambientale escursionistica dal 2001. Ho svolto la mia attività a tempo pieno accompagnando in vari territori soprattutto scuole e famiglie. Il 9 Gennaio del 2010 mi sono sentito male ed ho avuto la sindrome di Gamba 3. Sono andato in coma, completamente paralizzato. Ben 50 giorni di coma. C’è l’ho messa tutta. Ho sognato nei 50 giorni di tornare in montagna, uscire dalla mia paralisi, di ritornare a camminare ...

Video/ Cosenza FOggia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Cosenza Foggia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie B. Decisiva la doppietta di Tutino. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Calendario Serie A basket Oggi - terza giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming : Dopo l’antipasto costituito dall’anticipo tra Vanoli Cremona e Red October Cantù, vinto dalla formazione di Evgeny Pashutin con un ampio 79-96, arriva la terza domenica di Serie A 2018-19, che vedrà in campo sette partite tra il pomeriggio e la sera. Si comincerà con Varese-Trento, in un mezzogiorno che promette un certo numero di scintille a Masnago, visto anche il periodo non esattamente positivo della Dolomiti Energia. ...

Paolo Fox/ Oroscopo di Oggi 20 ottobre 2018 : Sagittario - Pesci quali sono i segni al top della giornata? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi sabato 20 ottobre 2018: Gemelli spazientiti, Toro teso da un po' di tempo, Pesci emozioni positive, Capricorno belle giornate, gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:36:00 GMT)

Serie A - 9^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di Oggi in diretta tv e streaming : Riprende a partire da oggi, sabato 20 ottobre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la nona giornata di andata, che si apre con tre anticipi. Il turno si chiuderà domani con il derby di Milano Inter-Milan.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva dell'ottava ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : FOggia in grande risalita! (8^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi dell'ottava giornata. Si torna a giocare dopo la sosta: il clou è al Tombolato con Cittadella-Brescia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Leopolda - al via la seconda giornata. Oggi il talk show di Renzi / FOTO / VIDEO / DIRETTA : Clicca su questo link per la DIRETTA Nel pomeriggio, dopo la visione collettiva della finale del campionato del mondo di pallavolo femminile, che vedrà impegnate le ragazze azzurre, l'ex premier ...

I 10 smartphone Android più potenti Oggi 18 ottobre : classifica aggiornata : Vi state chiedendo quali siano in questo momento gli smartphone più potenti? Un contributo informativo può tornare sempre utile, andando oltre le questioni affrontate nelle scorse settimane in merito a quelli più pericolosi per la nostra salute, come probabilmente ricorderete dal nostro articolo. Ebbene, nella classifica dei primi dieci device non mancano certo le sorprese, visto che a dominare la scena non abbiamo produttori popolari in Italia, ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Oggi la prima giornata. Programma - orari e tv : Si alza il sipario sulla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto e anche la tv scende in campo raggiungendo accordi con le squadre di club impegnate nel massimo torneo continentale: da una parte il Brescia ha annunciato che le sue gare saranno trasmesse da Eurosport, mentre dall’altro la Sport Management ha raggiunto un accordo con Sportitalia. Si attendono eventuali notizie in merito dalla Pro Recco. La partita del Brescia in ...

Oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro : Teleborsa, - Si celebra Oggi, domenica 14 ottobre, in tutta Italia la 68° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Al centro ...

RISULTATI NATIONS LEAGUE/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo a Bucarest! (Oggi) : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi domenica 14 ottobre. Il big match è Polonia Italia(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:42:00 GMT)

Risultati Serie D/ Classifica aggiornata e live score delle partite dei gironi A - B - C - D - E F - G - H - I (Oggi) : Risultati Serie D: Classifica aggiornata, live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ecco un altro intenso turno nel campionato della quarta divisione, atteso oggi 14 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:13:00 GMT)