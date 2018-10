Nutrizione per le ragazze | Save the Children IFAD | misure integrate e multisettoriali per

Giornata mondiale dell’Alimentazione - FAO : necessario intensificare gli sforzi per porre fine alla fame e alla malNutrizione in tutte le sue forme : Tutti gli interventi alla cerimonia della Giornata mondiale dell’Alimentazione hanno lanciato oggi un appello per un maggiore impegno politico e un maggiore sostegno finanziario per porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione, sollecitando la comunità internazionale ad intensificare gli sforzi fino a quando non ci sarà cibo a sufficienza e di qualità per tutti. Il tema di quest’anno – “Le nostre azioni sono ...

Povertà - Save the Children : “Ogni minuto - cinque bambini muoiono per malNutrizione” : Sono più di 50 milioni i bambini sotto i cinque anni a soffrire di malnutrizione acuta grave. Un minore su quattro, invece, è malnutrito cronico e rischia di subire fortissimi ritardi nella crescita che possono compromettere il suo futuro. Non solo la Povertà, ma anche conflitti e disastri naturali provocati dai cambiamenti climatici sono tra i principali fattori che determinano l'avanzare del problema.Continua a leggere

Povertà - il rapporto di Save the Children : “Ogni minuto nel mondo 5 bambini muoiono per malNutrizione. A casa loro” : Ogni minuto, nel mondo, 5 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. A ricordarlo è Save the Children, lanciando la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ in occasione della quale la cantautrice Elisa diventa protagonista di un video che ha per colonna sonora un suo inedito, intitolato ‘Promettimi’. Elisa diventa così ambasciatrice di Save the Children e concede in anteprima all’organizzazione la canzone, dedicata al ...

Infanzia : nel mondo ogni minuto 5 bambini muoiono per malNutrizione : Nel mondo, ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. Cinque ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati da guerre e conflitti, continuano a essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e cure mediche e perdono irrimediabilmente l'Infanzia alla quale hanno diritto. Lontano dalle luci ...

Linee guida italiane per la Nutrizione dall'infanzia all'adolescenza sul "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" : La dr.ssa Silvia Goggi è medico specialista in Scienza dell'Alimentazione presso la casa di Cura San Pio X - Humanitas di Milano, dove è attivo l'ambulatorio Babygreen dedicato alle famiglie ...

Disturbi dell’alimentazione e della Nutrizione : dal Ministero della Salute una guida in Pronto soccorso e per le famiglie : Un percorso specifico, un vero e proprio “codice lilla”, per aiutare gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti in Pronto soccorso e avviarne da subito il giusto cammino terapeutico. Ma anche raccomandazioni specifiche ai familiari per renderli consapevoli delle forme di disagio, soprattutto iniziale e a volte nascosto, dei loro parenti, che può sfociare in gravi problemi sanitari. I Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono ...

India - bimba tolta alle suore di Madre Teresa muore per malNutrizione : Una storia finita sui giornali di tutto il mondo per il clamoroso arresto di una dipendente laica e di una suora accusate di traffico di adozioni. Secondo l'indagine avrebbero dato a famiglie Indiane ...