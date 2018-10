Nuova reunion di One Tree Hill con concerto per i fratelli Scott | Haley e tanti altri

Reunion dopo Scandal per Scott Foley e Bellamy Young - gli ex Jake e Mellie insieme in una Nuova serie (foto) : Si intitola Whisky Cavalier la nuova serie ABC che vedrà la prima Reunion dopo Scandal per Scott Foley e Bellamy Young, due dei volti principali del political drama di Shonda Rhimes terminato la scorsa stagione. Scandal ha concluso la sua corsa in tv (anche in Italia con la messa in onda su Sky) con la settima stagione, che ha visto concludersi la saga di Olivia Pope e dei suoi gladiatori in doppio petto all'ombra della Casa Bianca. Ma Scott ...