Nubifragio Roma : temporale e grandine/ Video bomba d'acqua : donna in Smart salvata dall'allagamento : Maltempo a Roma : Nubifragio sulla Capitale. temporale e grandine in tarda serata: Smart intrappolata nell'acqua e situazione decisamente complicata nella città eterna.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:02:00 GMT)

LItalia nella morsa del maltempo : Nubifragio a Roma - tromba daria a Milano : L'Italia torna nella morsa del maltempo . Forti piogge si sono abbattute nel pomeriggio di domenica nel Catanese , trasformando le strade in fiumi. Stesso destino per Roma , dove è caduta anche una ...

Improvviso e violento Nubifragio su Roma : disagi e allagamenti nell'area sud : Improvviso temporale in serata su Roma , zona sud della Capitale. Traffico paralizzato e vasti allagamenti . Più che autunno sembra di essere tornati in piena estate quando i temporali di calore tra...

Maltempo - ciclone sul mar Tirreno : violento Nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma, dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città, scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...