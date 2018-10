Nubifragio a Roma | in 6 bloccati nella palestra allagata

Sciopero 26 ottobre 2018 : a rischio treni - bus e metro/ Ultime notizie Roma - possibili disagi post-Nubifragio : Sciopero 26 ottobre 2018: a rischio treni, bus e metro. Ultime notizie Roma, possibili disagi a causa del nubifragio: scioperano Atac e Cotral, ecco i dettagli(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:56:00 GMT)

Nubifragio Roma - riaperte stazioni metrò : 7.14 Grosse difficoltà per le linee del metrò dopo l'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito la capitale. Stamane sono state riaperte le stazioni della metro A Colli Albani,Lucio Sestio,Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro, e Pietralata della metro B. Le stazioni metroferroviarie sono tutte aperte -fa sapere l'Atac- e la circolazione è regolare. Con un post su Facebook, la sindaca Raggi si è scusata per i disagi e ha ...

Nubifragio su Roma : metro invasa dall'acqua e dalla grandine [VIDEO] : Abbiamo documentato con vari articoli e numerose immagini l'eccezionale temporale che ha colpito Roma nel tardo pomeriggio di oggi, mettendo in ginocchio soprattutto i quartieri orientali della...

Nubifragio su Roma : strade allagate - tantissima grandine sulla capitale - chiuse alcune metro - ultime notizie : Temporale fortissimo sulla capitale. Roma allagata dal Nubifragio, tanta anche la grandine. Davvero impressionante la furia con cui la perturbazione appena giunta dai Balcani ha colpito Roma :...

Maltempo - ciclone sul mar Tirreno : violento Nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma, dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città, scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...

Maltempo Roma : i cipressi colpiti dal Nubifragio a Piazza del Popolo saranno abbattuti : “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti più di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo”: lo ha scritto su Facebook l’assessore alla sostenibilità ...

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video Nubifragio : strade allagate - traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:45:00 GMT)