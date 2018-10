Non mi siedo vicino a una negra Razzismo su treno Milano-Trieste

Caso di razzismo sul Frecciarossa Milano-Trieste : "Vicino a una negra Non mi siedo" e cambia posto : L'episodio ha come vittima una studentessa di Schio (Vicenza) che ha visto spostarsi la sua compagna di viaggio per il colore della sua pelle. A denunciare la vicenda su Facebook la sua mamma adottiva, Paola Crestani, presidente di un'associazione che si occupa di adozioni internazionali