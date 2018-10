NoiPA avviso 22 10 | servizio “Consultazione pagamenti” indisponibile

NoiPA - stipendio settembre : date cedolino e nuovo avviso : NoiPa , stamattina, sulla propria pagina ha dato nuovo avviso sui rimborsi 730. Questi ci sono stati, infatti, nelle rate ordinarie stipendiali a luglio e in parte ad agosto; a settembre si prosegue. Si tratta del conguaglio fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi. Esso può essere a credito, o a debito, e ciò dipende dalla situazione in cui versa il singolo amministrato NoiPa . stipendio settembre 2018, nuovo avviso NoiPa su rimborsi ...

Stipendi NoiPA settembre 2018 - notizie 14/9 : date e ultimo avviso del portale : Gli Stipendi NoiPa di settembre 2018 questo mese non tarderanno, anzi in alcuni casi arriveranno qualche giorno prima. La data di emissione della rata ordinaria è prevista sempre per il 23 del mese, ma dato che a settembre cade di domenica, sarà anticipata al 21. In questo modo, il calendario delle emissione degli Stipendi diventa questo: Martedì 18 settembre – Emissione speciale compensi personale MIUR Venerdì 21 settembre – Data esigibilità ...