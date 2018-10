Nissan Maxima - A Los Angeles il facelift della berlina

quattroruote

(Di lunedì 22 ottobre 2018) A distanza di tre anni dal debutto, larinnoverà il look. Lad'impostazione sportiva si è appena mostrata nella sua prima immagine ufficiale e debutterà al prossimo Salone di Los. La commercializzazione negli Stati Uniti sarà avviata a dicembre e tra le novità è prevista la disponibilità del pacchetto di Adas Safety Shield 360, già introdotto sulla sorella minore Altima.Nuovo frontale e nuovi Led. Il frontale è stato profondamente evoluto prendendo ispirazione dalla concept Vmotion 2.0 e dalla nuova Altima. Il frontale presenta infatti un nuovo paraurti con prese d'aria modificate, inoltre sono ben visibili i nuovi gruppi ottici Full Led con un'inedita luce diurna ancora più sviluppata in lunghezza. Rimangono le grandi bombature sul cofano e l'inserto nero lucido e cromatomascherina centrale, mentre la zona posteriore e l'abitacolo non sono ...