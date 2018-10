NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI Uomini e donne | il loro amore si è rafforzato dopo

Temptation Island Vip - Nicolò Ferrari : "NILUFAR Addati? Mi cercava - aveva voglia di parlarmi" : Nicolò Ferrari, che ha pianto nell'ultima puntata di 'Temptation Island Vip' per l'ennesima delusione ricevuta da Nilufar Addati, in una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', ha voluto mettere i puntini sulle 'i', convinto che il comportamento dell'ex corteggiatrice napoletana sia cambiato radicalmente durante e dopo il falò di confronto per paura di una reazione aggressiva da parte del fidanzato Giordano Mazzocchi: Sono ...

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ “Dopo Temptation Island Vip siamo più uniti”. Ma Nicolò Ferrari... : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: “Dopo Temptation Island Vip siamo più uniti”. Ma Nicolò Ferrari attacca la coppia uscita da Uomini e Donne. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Temptation Island Vip - Nicolò Ferrari : ‘Era NILUFAR ADDATI a cercarmi’ : “Sono veramente amareggiato per come lei sta rigirando la frittata. Non voglio passi quello che non è stato. Alcune cose non sono state mandate in onda, ma vi assicuro che era lei ad avvicinarsi ogni volta me. Mi cercava e aveva voglia di parlarmi”. Nicolò Ferrari commenta dalle pagine di Uomini e donne magazine la ritrovata felicità di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ...

Temptation Island Vip - Giordano Mazzocchi e NILUFAR ADDATI parlano dei loro progetti : Ha passato indenne la prova dei tentatori la coppia formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati a Temptation Island, il docu-reality in salsa celebrity condotto da Simona Ventura e che ha fatto esultare i vertici di Canale 5 per i buoni ascolti registrati dal programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.Intervistati da Uomini e Donne Magazine, houseorgan ufficiale del dating show del pomeriggio della rete ammiraglia del ...

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ Assenti alla reunion : "Tante novità per voi" (Temptation island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:14:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Assenti alla reunion - ma spunta uno strano scatto (Temptation island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI: sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:25:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ Assenti alla reunion : "causa di forza maggiore" (Temptation island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:06:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ Sono davvero innamorati? (Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: Sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:02:00 GMT)

Sara Affi Fella e NILUFAR ADDATI : le nuove rivelazioni di Raffaella Mennoia : Non accenna a placarsi lo scandalo su Sara Affi Fella, scoppiato dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Se Nilufar Addati è riuscita in qualche modo a tamponare la situazione, chiedendo scusa per il suo doppio gioco (frequentava un corteggiatore fuori dagli studi tv), diversa è la faccenda per la modella di Venafro. Che dopo un misero messaggio di scuse su Instagram Story è praticamente scomparsa. Una vicenda che nessuno si aspettava, a ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi in studio? (4 ottobre) : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 4 ottobre 2018. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ospiti in studio dopo Temptation Island Vip?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:00:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI ESCONO INSIEME/ Al falò l'abito della De Lellis (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:54:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Nicola Panico dice la sua - e poi… (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:21:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Il messaggio di Nicolò Ferrari (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:02:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi stanno insieme/ "Lo sai che sono innamorato di te" (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:49:00 GMT)