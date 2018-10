huffingtonpost

Niente listoni alle europee - HuffPostItalia

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Dopo i risultati delle elezioni di domenica scorsa, e il risultato per molti inaspettato dei partiti verdi in Baviera, Lussemburgo e Belgio, la cosiddetta "onda verde" è stata accolta in Italia come una buona notizia e da una nutrita serie di commenti sui motivi perché da parecchio tempo non ci fosse qui una opzione elettorale comparabile; qualche esponente politico si è perfino posto come possibile interprete in Italia di questa urgenza ambientalista con effetti spesso paradossali (basti pensare a Di Maio, un politico lontanissimo dai Verdi europei per cultura e sistema valoriale).Questo nuovo entusiasmo si è saldato con la proposta, già formulata in precedenza, ma con una minore enfasi sul tema ambientale, con l'idea di una lista unica progressista, europeista e appunto ecologista a guida Pd per le elezioni, proposta da autorevoli esponenti ...