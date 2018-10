Nichi Vendola torna a casa

Nichi Vendola - dal Pci alla presidenza della Regione Puglia - : L'ex leader di Sinistra Ecologia Libertà ha iniziato la sua carriera politica alla fine degli anni '70. Dopo un periodo in Rifondazione Comunista, ha fondato il suo partito, sciolto poi nel 2016. Per due mandati, dal 2005 al 2015, è stato governatore in Puglia

Nichi Vendola dimesso dall’ospedale dopo l’infarto : “Sono tornato a casa dai miei cari” : Nichi Vendola è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma dopo l'infarto e l'operazione subita per l'applicazione di uno stent: "Sono tornato a casa dai miei cari - annuncia su Facebook -. La mia gratitudine va a tutti e a tutte coloro - amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini - che dalla Puglia e dal resto del Paese hanno voluto essermi vicino in un momento difficile".Continua a leggere

Impianto di stent : in che cosa consiste l'intervento subito dall'ex governatore Nichi Vendola : Ed è proprio nella più estesa regione meridionale, quasi sempre richiamata agli onori della cronaca per casi di malasanità, che si registrano i maggiori progressi nel trattamento dell'infarto del ...

Nichi Vendola ha avuto un infarto lunedì - è ricoverato ma non è in pericolo di vita : Nichi Vendola, ex presidente della Puglia ed ex presidente di Sinistra Ecologia Libertà, è ricoverato all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma da lunedì 15 ottobre, dopo che tra la notte del 14 ottobre e la mattina del 15 ha avuto un infarto. The post Nichi Vendola ha avuto un infarto lunedì, è ricoverato ma non è in pericolo di vita appeared first on Il Post.

