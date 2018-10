Netflix annuncia Pinocchio di Guillermo del Toro

Luke Cage cancellata : Netflix annuncia il mancato rinnovo a lavori già in corso : Un'altra brutta notizia per i fan Marvel che seguivano le serie dei loro protagonisti su Netflix: dopo Iron Fist anche Luke Cage è stata cancellata. Non c'è ancora una conferma ufficiale del fatto che presto questi eroi convergeranno su un'unica piattaforma o meno ma non saranno più su Netflix, almeno per il momento. Luke Cage ha seguito Iron Fist come seconda serie Marvel Netflix ad essere cancellata. Secondo quanto riporta Deadline, al ...

Baby - annunciata la data di uscita della nuova produzione originale italiana Netflix (Video) : Arriva il primo teaser e, soprattutto, la data di uscita di Baby, la nuova produzione italiana targata Netflix, che debutterà in tutti e 190 i Paesi in cui la piattaforma è disponibile dal 30 novembre 2018. I sei episodi, prodotti da Fabula Pictures, ci porteranno in un mondo che gli autori, il collettivo GRAMS, ha creato prendendo spunto dalle vicende di qualche anno fa legato ad alcune adolescenti del quartiere Parioli di Roma.Una vicenda ...

'Sulla mia pelle' - il film su Cucchi fa polemica : sarà al cinema e su Netflix - ma annunciate proiezioni gratuite - Cinema - Spettacoli : Sulla mia pelle , il lungometraggio diretto da Alessio Cremonini con Alessandro Borghi sugli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi , esce in sala e contemporaneamente su Netflix. Il film sarà ...

Elite - Netflix annuncia il teen mystery con Rio e Denver de La Casa di Carta (video) : Netflix annuncia l'arrivo sulla piattaforma il prossimo 5 ottobre di Elite, nuova serie tv spagnola in 8 puntate che "ruba" alcuni volti dalla serie tv diventata cult nei mesi scorsi La Casa di Carta.Se con La Casa di Carta si trattava di un prodotto acquisito, realizzato in Spagna da Antena 3 e solo successivamente portato da Netflix in tutto il mondo, qui la piattaforma di streaming fa tutto da sola con Zeta Audiovisual, cavalcando l'onda del ...