Nello zoo di Indianapolis una leonessa ha ucciso il padre dei suoi tre cuccioli

(Di lunedì 22 ottobre 2018)zoo diè morto un leone. Ma sta volta non centra l'uomo, non direttamente almeno. Ad uccidere il felino è stata unapresente nella sua stessa area. Zuri, la femmina di 12 anni, ha improvvisamente attaccato Nyack, il maschio di 10, soffocandolo con un morso alla gola e facendolo morire. Nel 2015 dall'unione dei 2 erano nati 3.I membri dello staff del parco, corsi in soccorso del grosso maschio con estintori e pompe d'acqua non sono comunque riusciti a salvargli la vita. I due leoni vivevano assieme da anni e le guardie del parco hanno confermato che non c'era mai stato nessun segno di aggressività tra i due. Ma qualcosa deve aver fatto scattare Zuri, che ha attaccato alla gola Nyack uccidendolo.I membri dello staff dello Zoo hanno parlato di "una vera e propria perdita. Nyack, come tutti gli animali era un membro della nostra ...