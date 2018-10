‘Ndrangheta-Juventus | pesante clima di tensione | “minacce | intimidazioni e querele a

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) ‘NDRANGHETA-– “L’inchiesta di Federico Ruffo su Report ancora non è andata in onda e già sono partite minacce,e annunci di. L’Usigrai è al fianco di tutta la redazione di Report”. Parole di Vittorio Trapani, Segretario Nazionale dell’Usigrai (l’Unione Sindacale Giornalisti Rai), che su Twitter ha voluto mostrare il suo sostegno a Report per il servizio sull’indagine sui rapporti tra Juve e, che andrà in onda questa sera. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ‘Ndrangheta-di: “minacce,a Report per il servizio sui bianconeri” CalcioWeb.