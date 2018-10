‘Ndrangheta-Juventus | inchiesta Report | l’incredibile testimonianza sulla gestione del

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Questa sera sue le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. Nel video in basso ladi Placido Barresi, capo delle cosche torinesi. A lui le famiglie calabresi che si erano infiltrate nella curva dellaavevano chiesto di fare da paciere per trovare un accordo nelladel bagarinaggio. Barresi offre aanche il suo punto di vista sul suicidio di Raffaello Bucci, l’ultrà assunto dal club per mantenere i rapporti tra dirigenza ultrà e forze dell’ordine. Bucci si era ucciso gettatosi da un viadotto il 7 luglio del 2016, dopo aver testimoniato in Procura. Parla Placido Barresi, capo delle cosche torinesi. A lui le famiglie calabresi infiltrate nella curva della #avevano chiesto di fare da ...