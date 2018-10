‘Ndrangheta-Juventus | inchiesta bomba a Report Ranucci | “il mostro si è intuito | noi lo

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Questa sera grande attesa per la puntata diincentrata sui rapporti dellacon il mondo ultras. “Il calcio viene sempre raccontato con i toni dell’epica e della tragedia -afferma Sigfrido, volto e mente di- il romanzo sportivo nasconde tutto. Ma il calcio da tempo è diventato business ed è inevitabile che arrivino anche le infiltrazioni della criminalità organizzata”. Il bagarinaggio è fonte di veri guadagni: “Si parla di 1 milione e mezzo di euro che vanno a singoli gruppi di ultrà. Tutto in nero, esentasse. Va a finire che questa gente la trovi nelle liste del reddito di cittadinanza”. “Lo stadio è zona franca. Noi metteremo insieme i tasselli di un mosaico: ilsi è, noi lo mostreremo intero”, conclude. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE ...