Nba risultati | Gallinari e Clippers avanti tutta Rockets | no Paul no party

Nba - i risultati della notte : Denver sorprende Golden State - Westbrook va ko al debutto : Denver Nuggets-Golden State Warriors 100-98 Se i Denver Nuggets torneranno a giocarsi i playoff alla fine di questa stagione, la vittoria di questa notte potrebbe essere stata il primo passo. Battere ...

Risultati Nba : perdono Warriors - Rockets e Thunder : Warriors, Rockets e Thunder sconfitti nella notte NBA, le sorprese non sono mancate: ottima prova dei Clippers di Gallinari Warriors, Rockets e Thunder al tappeto, il tracollo della Western Conference nella notte NBA. 4 le gare in programma, tutte abbastanza sorprendenti, partendo dai campioni in carica di Golden State che sono caduti sul parquet di Denver. Ancora una volta sontuoso Jokic nel 100-98 pro Nuggets, il centro ha messo a segno ...

Risultati Nba – Lakers sconfitti in casa da Houston - i Pistons sbancano Chicago : sorrisi anche per Denver e Phila : Prima sconfitta davanti al proprio pubblico per i Lakers, costretti ad arrendersi al cospetto dei Rockets. Ottima affermazione dei Pistons, che vincono a Chicago Spettacolo ed emozioni nella notte Nba, con i riflettori puntati sullo Staples Center, stracolmo per la prima di LeBron James davanti al pubblico dei Lakers. Un esordio amaro per l’ex Cleveland, costretto ad incassare una bruciante sconfitta nonostante il completo equilibrio ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora sconfitti - riscatto Houston. Successi per Toronto - Boston e Philadelphia : Dieci partite nella notte NBA. ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione. LeBron ...

Nba - i risultati della notte : Toronto ok contro Boston grazie a Leonard - Butler trascina Minnesota : Toronto Raptors-Boston Celtics 113-101 L'infortunio ormai è alle spalle, così come San Antonio e tutte le polemiche degli ultimi mesi. Tralasciando questo, resta un magnifico giocatore di ...

Risultati Nba – Gallinari show nella notte : Durant-Curry fenomenali - Warriors di un soffio sui Jazz : Splendida prestazione di Danilo Gallinari nella notte: l’accoppiata Durant-Curry regala agli Warriors una vittoria di un soffio contro Utah Jazz Continua lo spettacolo della regular season dell’Nba: nella notte italiana tante le partite che sono andate in scena, regalando giocate da urlo ed emozioni uniche. Il derby di New York è andato ai Brooklyn Nets, che si sono imposti sui Knick per soli due punti. Brutto ko per i ...

Nba 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

Risultati Nba – Philadelphia a valanga sui Bulls - Miami espugna Washington : Portland stende i Lakers : I Lakers di LeBron James costretti ad arrendersi contro i Portland Blazers, vittorie invece per Philadelphia e Miami Amara sconfitta per i Los Angeles Lakers al cospetto dei Portland Trade Blazers, usciti vincitori dal confronto grazie ad una splendida condotta di gara. Una prestazione sopra le righe quella di Lillard e compagni, capaci di irretire gli avversari e portare a casa un importante successo. Sorridono anche Philadelphia e Miami, ...

Nba risultati - Davis asfalta Houston Leonard è già il re di Toronto : Un Anthony Davis già in versione MVP regala il successo ai suoi Pelicans e rovina il debutto di Carmelo Anthony con i Rockets, finiti al tappeto sul parquet di casa. Parte nel migliore dei modi, ...

Nba risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

Nba - i risultati degli italiani : vittoria per Belinelli e gli Spurs - Gallinari ko nel finale contro Denver : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 112-108 Jimmy Butler lo aveva scritto prima della partita: "DeMar DeRozan, stiamo arrivando". E la partita tra Minnesota e San Antonio non poteva che ...

Risultati Nba – Rockets e Clippers ko in casa : grande vittoria dei Toronto Raptors : Dopo l’esordio, il secondo capitolo della regular season NBA regala spettacolo: vittoria in casa per i Toronto Raptors ed i San Antonio Spurs Dopo un’avvincente preseason ed una prima ‘nottata’ in cui a vincere tra gli altri sono stati i Boston Celtics e Golden State Warriors, questa notte è andato in scena il secondo capitolo di quella che si preannuncia una spettacolare stagione di NBA. Tra le altre sfide, a ...

