Nba | i Clippers si godono il miglior Gallinari | Houston cade a Los Angeles

Nba - i Clippers superano i Rockets : 20 punti per Gallinari : L.A. Clippers-Houston Rockets 115-112 A poche ore dalla palla a due arriva la notizia della sospensione di Chris Paul, fermato dalla NBA per due partite dopo la rissa con Rajon Rondo nella sfida della ...

Nba 2019 : Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings - ok Atlanta : Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder. I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel ...

Nba – Gallinari a tutto tondo : “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers. Anti-Warriors? È come cercare l’anti-Juve” : Danilo Gallinari parla a 360 gradi della convocazione con l’Italia, l’avventura in maglia Clippers e la possibile anti-Warriors Quella appena iniziata è la stagione numero 11 per Danilo Gallinari in NBA. Il cestista azzurro è il giocatore più pagato, nonchè probabilmente il migliore, che i Los Angeles Clippers hanno attualmente a roster, dopo gli addii nelle ultime stagioni di Blake Griffin, Chris Paul e DeAndre Jordan. Il ...

Nba - Gallinari 26 - festa Clippers. Leonard spegne Boston : La notte di Nba regala emozioni e premia due protagonisti assoluti: Danilo Gallinari, trascinatore dei Los Angeles Clippers contro i Thunder di Oklahoma City, e Kawhi Leonard, mattatore nella gara tra ...

Nba risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

Risultati Nba – Rockets e Clippers ko in casa : grande vittoria dei Toronto Raptors : Dopo l’esordio, il secondo capitolo della regular season NBA regala spettacolo: vittoria in casa per i Toronto Raptors ed i San Antonio Spurs Dopo un’avvincente preseason ed una prima ‘nottata’ in cui a vincere tra gli altri sono stati i Boston Celtics e Golden State Warriors, questa notte è andato in scena il secondo capitolo di quella che si preannuncia una spettacolare stagione di NBA. Tra le altre sfide, a ...

Nba - Belinelli e Gallinari iniziano il 2018-19 con Spurs e Clippers : La stagione Nba 2018-19 è partita , ma da stanotte 'arrivano i nostri'. Tra poche ore infatti debuttano Danilo Gallinari e Marco Belinelli, Come pure Messina, Scariolo e Pascucci: l'intera colonia ...

Mercato Nba - trade tra Clippers e Pelicans : i dettagli dello scambio : New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers stanno per ufficializzare una trade in vista dell’inizio della stagione NBA che domani notte prenderà il via La stagione NBA inizierà domani notte, ma come noto, il Mercato non è affatto chiuso. Pullulano le notizie negli USA, con Butler a monopolizzare le chiacchiere in merito a possibili scambi. Una trade intanto è andata in porto tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers. La franchigia ...

Nba preseason - Gallinari si prende i Clippers : Danilo Gallinari ancora trascinatore con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, nella facile vittoria dei suoi Clippers contro gli israeliani del Maccabi Haifa, 124-76,. Paskal Siakam e OG Anunoby guidano ...

Nba 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...

Preseason Nba – Successo all’overtime per i Thunder sui Bucks : Clippers ok contro i Nuggets : Vittorie per Thunder e Clippers nella notte della Preseason NBA: OKC supera all’overtime Milwaukee, Los Angeles ha la meglio su Denver Solo due partite, ma tante emozioni nella notte della Preseason NBA. Nella prima delle due sfide, gli Oklahoma City Thunder hanno avuto la meglio sui Milwaukee Bucks per 119 a 115 all’overtime (107-107 nei tempi regolamentari). Assente Westbrook, è stato Paul George a guidare OKC al Successo con 26 punti e ...

Nba 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : niente LeBron e Gallo - derby di L.A. ai Clippers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 87-103 niente LeBron James e Danilo Gallinari nel primo derby stagionale della città degli angeli, vinto dai Clippers che condannano i giallo-viola alla terza ...