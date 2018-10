Nascondeva tra balle di fieno e animali quasi due kg di marijuana In manette 39enne di

Uomini e Donne : Sara Affi Fella ha ingannato la trasmissione per business. Il fidanzato si Nascondeva nell’armadio – Video : Uomini e Donne In rete se ne parlava da giorni. Un post sibillino dell’autrice Raffaella Mennoia, contro un ex protagonista della trasmissione, aveva dato il la ad una serie di ipotesi; le più plausibili delle quali portavano ad un unico nome e cognome: Sara Affi Fella. Ora un Video pubblicato poco fa su Witty – tratto dalla registrazione odierna – conferma i sospetti. Sara avrebbe ingannato la trasmissione mantenendo una ...