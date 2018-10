Nasa | un rover con gambe e ruote hackaton | “Lo sviluppo passa per l’innovazione”

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) ‘Unusuals’ e’ il nome del team che ha vinto la ‘Space Apps Challenge 2018′, hackathon mondiale promosso dallain collaborazione con International centre for theoretical physics – Abdus Salam (Ictp) tenutosi in contemporanea in 189 citta’ nel mondo e 6 in Italia tra cui Trieste, il 20 e 21 Ottobre. Luca Baruzzo ed Emanuele Santellani hanno costruito il prototipo funzionante di un mezzo che puo’ adattarsi alle diverse condizioni e ambiti extra terresti. La premiazione si e’ tenuta nel palazzo della Regione Fvg, con la vice capomissione dell’ambasciata Usa, Kelly Degnan e, tra gli altri, il direttore dell’International centre for theoretical physics – Abdus Salam (Ictp) Fernando Quevedo. L’idea alla base dell’evento e’ far lavorare insieme giovani esperti di vari campi ...