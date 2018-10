Napoli | tegola Verdi | l’attaccante azzurro resterà fermo 1 mese!

serieanews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Proprio non ci voleva! Staranno pensando questo i tanti tifosi delcostretti a convivere, ogni stagione, con giocatori infortunati. Dopo Ghoulam e Meret, è arrivato anche il turno di Simone. L’ex attaccante del Bologna ha infatti subito una distrazione muscolare di primo grado che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno … L'articolo: l’attaccanteproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....