Napoli | ruba valigie al terminal bus | arrestato un algerino

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Tenta dire due trolley albus della stazione diCentrale: finisce in manette un 42enne di origini algerine.L"uomo è statoe condannato nel fine settimana appena trascorso. Si aggirava con fare sospetto nei pressi dei bus, in particolare di una corriera che avrebbe coperto la tratta da Milano fino alla Sicilia, e le sue mosse non sono passate inosservate agli occhi degli agenti della Polfer in servizio allo scalo che, così, hanno iniziato a sorvegliare, con discrezione, le sue azioni. Non è stato necessario attendere troppo per capire che i sospetti degli agenti erano fondati. Il 42enne, infatti, ha tentato di confondersi tra i passeggeri al ritiro bagagli e qui di appropriarsi di due trolley. Perciò gli agenti sono entrati in azione e hanno provveduto a bloccare il magrebino.Accertato l"accaduto e le sue responsabilità, il 42enne - già noto alle forze ...