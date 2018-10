Napoli | la camorra apre il fuoco al Rione Traiano | gambizzato il pusher del clan

Camorra - due arresti per tentata estorsione vicino a Napoli : I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, due uomini ritenuti responsabili di violenza privata e tentata estorsione ...

Napoli - camorra : 14 arresti clan Casella : 8.08 I carabinieri di Napoli Poggioreale hanno arrestato 14 persone su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia (13 in carcere e uno ai domiciliari) accusati -a vario titolo- di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di droga. Al vertice del sodalizio "Casella",articolazione del disciolto clan "Sarno", tre fratelli i quali gestivano il monopolio del traffico e lo ...

Raffaele Perinelli - calciatore dilettante accoltellato a morte a Napoli/ Padre fu ucciso in agguato Camorra : Raffaele Perinelli ucciso a Napoli: calciatore dilettante accoltellato da 31enne che si è costituito. Ultime notizie, il Padre fu ucciso nel 1999 in un agguato di Camorra: è mistero(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : Un 21enne, Raffaele Perinelli , incensurato, è morto poco dopo mezzanotte nell'ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita da coltello al petto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano,...

Salvini a Napoli tra selfie - applausi e proteste : «Sradicheremo la camorra» : Il guanto di sfida è lanciato: «Vogliamo sradicare, deportare, cancellare e isolare la camorra. E far sentire a ogni singolo camorrista lo schifo che è». Matteo Salvini...

Napoli. Camorra : arrestati Vincenzo Mele - Vincenzo Morra e Fabio Orefice : Polizia e Carabinieri hanno arrestato tre persone. Gli indagati rispondono a vario titolo di estorsione aggravata da finalità mafiose e

Salvini torna a Napoli : «Più agenti e telecamere per battere la camorra» : ?Domani mattina sarà a Napoli, per partecipare alla riunione del Comitato per l?ordine pubblico e la sicurezza fissato in Prefettura. Matteo Salvini torna nel capoluogo partenopeo...

Salvini : 'Napoli - più telecamere e agenti per battere la camorra' : Domani mattina sarà a Napoli, per partecipare alla riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza fissato in Prefettura. Matteo Salvini torna nel capoluogo partenopeo da ministro dell'...

