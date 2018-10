Napoli | De Laurentiis punge Sarri | “Giocava per sé stesso”

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Non perde l’occasione per lanciare qualche frecciatina al suo ex allenatore Aurelio De, che a margine dell’elezione di Gravina in Figc ha criticato ancora una volta Maurizio, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi: “Se guardo il Chelsea di? Non guardo più. E’ un grande allenatore, e gli auguro di fare la sua strada in Inghilterra. Ha dato quello che poteva al, con lui non abbiamo vinto nulla, peccato, ma nella vita c’è chi gioca per sé stesso e chi per la funzione per la quale è stato ingaggiato. Con questo credo di aver detto tutto…”. Il numero uno azzurro si è soffermato anche sul nuovo tecnico dei partenopei, per cui ha sempre parole al miele: “Rapporto con Ancelotti? L’ho voluto in maniera assoluta. Qualcuno aveva forse male interpretato il suo arrivo, ho sentito dire delle frasi un po’ scontate e anche maleducate. ...