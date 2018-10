Napoli | addio a Gianpaolo Necco | giornalista e fratello di Luigi

Napoli - lacrime per l'addio al calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...

Lutto a Napoli - addio a Valter Ferrara : fu presidente del cda del teatro Mercadante : È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante. «L'improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro...

Napoli - addio 'titolarissimi' : con Ancelotti il turnover si fa scientifico - e simbolico - : C'erano una volta i "titolarissimi", così eravamo abituati a chiamare quel manipolo di uomini a cui Sarri aveva affidato le sorti del suo Napoli. Undici, sempre quelli, più un paio per qualche ...

Marotta e l’addio alla Juve - Cr7 decisivo. Il Napoli si fa avanti Al suo posto : Nedved o Zidane : Tra le ragioni della rottura si parla di un disaccordo dell’ad bianconero sulla necessità di comprare Ronaldo. E mentre Paratici resta confermato come direttore operativo la società pensa ad un grande campione come figura di rappresentanza

Addio di Hamsik al Napoli? L’agente del capitano risponde duramente : La storia tra Hamsik ed il Napoli non cesserà nel mese di gennaio, il calciatore non andrà via dal club partenopeo Le voci di un possibile Addio di Marek Hamsik al Napoli, sono state subito smentite dal suo agente. Martin Petras ha infatti chiuso la porta ad una cessione del capitano partenopeo, dichiarandosi anche molto stizzito per le notizie che stanno circolando: “Non c’è possibilità che vada via a gennaio, quando ho ...

Napoli - addio a Zinna attore e trombettista; aveva 60 anni : Visto tante volte al teatro accanto agli amici Mimmo Ciruzzi, Silvio Orlando, Renato Carpentieri e Tonino Taiuti, Zinna aveva lavorato con Teatri Uniti in spettacoli storici come Rasoi'' e 'Zingari''.

Hamisk - forse a Napoli dopo addio calcio : ANSA, - Napoli, 12 SET - "Ci tengo alla maglia del Napoli, per questo sono qui da 12 anni. Può darsi che ci resterò anche dopo il calcio, ho dedicato tutta la mia carriera a Napoli e ne sono fiero". ...

Le scuole di Napoli restano senza fondi : addio al restyling : Sono soltanto 11 gli istituti scolastici di Napoli finanziati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che con Casa Italia ha bandito circa 145 milioni di euro in favore degli ...

Sarri finalmente racconta tutto : ecco la verità sul suo addio al Napoli : Maurizio Sarri parla di come ha scoperto del suo esonero ("grazie alla tv"), di Higuain ("Da Napoli è andato via per colpa...