Papa Francesco ha aperto alla possibilità di un viaggio in Corea : Ma dalle parti di piazza San Pietro si pensa soprattutto alla pacificazione di quella zona di mondo: 'Io - ha scandito l'ex arcivescovo di Buenos Aires nel corso dell'udienza - sostengo con forza l'...

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la via della seta parte dalla penisola Coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Clima : al via in Corea del Sud la riunione dell’Ipcc : Al via in Corea del Sud la riunione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), il braccio scientifico dell’Onu che si occupa in particolare di cambiamenti Climatici. Il meeting, a cui partecipano scienziati e delegazioni dei vari governi, porterà, l’8 ottobre, alla pubblicazione di un rapporto che mostrerà ai decisori politici le possibili strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo Climatico, siglato ...

Corea Nord : Kim e inviato Xi Jinping insieme a saluto d'onore : ANSA, - PYONGYANG, 9 SET - Il legame tra Corea del Nord e Cina è pienamente ristabilito: in aggiunta ai tre incontri avuti in pochi mesi da Kim Jong-un con il presidente Xi Jinping, oggi c'è stato il ...

Al via su LG G5 l’aggiornamento Oreo : roll-out partito in Corea : Proprio ieri vi avevamo parlato del fatto che LG G5 avrebbe ricevuto l'aggiornamento Oreo, come affermato da Raffaele Cinquegrana, Product Manager di LG Italia. Nonostante abbia oltrepassato la soglia dei due anni, l'ex top di gamma continua a far sentire il proprio peso, e lo fa concretamente, visto l'avvenuto rilascio della major-release biscottata a partire dal territorio Coreano. Come si legge sulle pagine di XDA Developers, il ...

Corea - Trump cancella il viaggio di Pompeo : "Nessun progresso" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato il viaggio del segretario di Stato Mike Pompeo in Corea del Nord. Una decisione sorprendente, vista la sicurezza dimostrata in questi mesi dal presidente Usa sul processo di pace con Kim Jong-un. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato Trump in un post ...

Nessun progresso sul nucleare - Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo in Corea del Nord : Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald Trump, ha cancellato il viaggio nel paese asiatico del segretario di Stato, Mike Pompeo, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mike ...