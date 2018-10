Mussolini ha scritto anche poesie I poeti | che brutte creature!

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Le parole pesano. Pesano moltissimo. Dovrebbero essere precedute sempre dal pensiero, questo sì. Un pensiero che riesca a vagliare, verificare, suggerire significato e costruzione. A volte, anzi troppo spesso, vengono fuori di getto, a caso.Diventano macigni che rotolano veloci, capaci di distruggere quello che il tempo aveva edificato a costo di immani fatiche. E le parole dette male, fuori tempo e fuori contesto, libere dal pensiero, ricadono facilmente su chi non è in grado di distinguerne il significato.Chi non è in grado, magari per indifferenza, per superficialità o spesso per ignoranza. E poi c'è chi di usare il pensiero non ha tempo, non ha la conoscenza adatta, o semplicemente non ha voglia.I social network sono contenitori perfetti per le parole buttate alla rinfusa, humus per il qualunquismo. Sono il luogo ideale per la calunnia. Il confine ...