Muore a 26 anni Angelica Angelinetta : è stata la paladina della lotta alla fibrosi cistica : La fibrosi cistica è la malattia genetica più diffusa al mondo. Angelica Angelinetta ha dedicato tutta la vita non solo a combattere la malattia da cui era affetta, ma anche a promuovere la raccolta fondi per la ricerca. La 26enne di Como si è spenta oggi, ...

Auto finisce fuori strada - Muore lo chef Alessandro Nocco. Era già sfuggito alla morte due anni fa : Ha perso il controllo del mezzo all'uscita di una curva ed è morto sul colpo. Alessandro Nocco, 42enne di Taviano, cuoco della Caroli Hotels a Gallipoli è spirato stamane intorno alle 8,30. Verso ...

Tragico incidente a Parma - Muore ragazza di 16 anni : I soccorsi sono stati velocissimo dopo l'impatto, un incidente è costata la vita a una ragazza di 16 anni in provincia di Parma mentre un coetaneo è finito in prognosi riservataLa Fiat Panda nella quale viaggiavano i tre ragazzi, il fratello della 16enne insieme ad un altro amico, è finita fuori strada e si è schiantata contro il guard-rail della strada che collega Basilicagoiano e Traversetolo. È stato necessario l'intervento dei Vigili del ...

Monte Bianco - precipita per oltre 400 metri e Muore davanti al figlio di 20 anni : Un alpinista di cinquantacinque anni è morto sul versante francese del Monte Bianco mentre stava affrontando la discesa dalla vetta insieme al figlio di venti anni. L'uomo è precipitato per oltre 400 metri lungo la via normale dal rifugio Gouter. Tragedia anche sul Gran Paradiso, dove è morto un giovane di ventinove anni.Continua a leggere

Muore d’infarto a 38 anni correndo per prendere l’autobus : E' accaduto ieri mattina a Torino, dove un uomo di 38 anni si è accasciato a terra ed è morto dopo aver rincorso l'autobus che doveva prendere.Continua a leggere

Precipita e muore alpinista di 29 anni

Novarese di 24 anni Muore dopo serata in discoteca : E' morta, a soli 24 anni, dopo una serata trascorsa in discoteca. Si tratta di una giovane, residente in provincia di Novara, che da poco si era trasferita nel mantovano dove aveva trovato lavoro come ...

