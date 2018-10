Mourinho | ' La Juve può vincere la Champions'

Mourinho : “Voglio restare allo United. Favorita Champions? La Juve” : In Spagna continuano a susseguirsi voci su un suo possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, ma José Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia di Champions, ha smentito l’ipotesi di un suo addio all’Old Trafford a breve: “Il Real? a me piace stare qui e rispettare il mio contratto fino all’ultimo giorno, magari anche dopo. Ripeto, voglio rispettare il contratto fino al 2020 e restare anche dopo al ...

Cristiano Ronaldo è a un livello in cui non ha bisogno che si parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti. Quindi la Juve è più che una candidata'.

Manchester United-Juventus– Grandi nemici che tornano a scontrarsi. La Juventus, che ha raccolto in Italia l'eredità dell'Inter di Mourinho (con intermezzo rossonero), sfiderà proprio quel Mou che sulla panchina nerazzurra ha conquistato il popolo degli eterni rivali dei bianconeri. Storie che si incrociano, intrecci calcistici che ritornano, per una gara che non può essere banale

"Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori di tutti tempi, e la Juve e' tra le favorite alla vittoria finale in Champions". Lo dice Josè Mourinho, alla vigilia di Manchester United-...

Champions League - la Juventus mette nei guai Mourinho : bianconeri favoriti con il Manchester United a 2.30 : Procede a gonfie vele il cammino della Juventus nel Gruppo H di Champions League. Imbattuta e a punteggio pieno, la squadra di Allegri va all’Old Trafford nella terza giornata della fase a gironi per il match contro il Manchester United di Mourinho. Lo Special One è appeso a un filo e, con un’eventuale sconfitta, rischierebbe grosso; la Juventus invece, vincendo, metterebbe una pesante ipoteca sul primato del girone. Gli esperti di Sisal ...

Che pressione stai affrontando in questo momento? La forma del Manchester United è chiara, l'abbiamo dimostrata nelle ultime due partite così come il gioco espresso. Ci proveremo ...

Mourinho esonerato dal Manchester United?/ Ultime notizie - a picco col Newcastle : la Juventus aspetta... : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle: il tecnico portoghese è in bilico, e la Juventus aspetta in vista della Champions League. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Juventus - ultimatum di Pogba al Manchester United : “O Mourinho o me” : Clima sempre più teso in casa Manchester United. Il deludente avvio di stagione dei ‘Red Devils’ e i continui dissidi interni tra José Mourinho e Paul Pogba potrebbero presto convincere la dirigenza a disfarsi di uno (attraverso l’esonero) o dell’altro (attraverso la cessione). Se i risultati continueranno a essere questi la prima soluzione sembrerebbe però […] L'articolo Juventus, ultimatum di Pogba al Manchester ...

Manchester United - Mourinho e Pogba ai saluti finali? Juve e Barça attendono : Ieri a Carrington i rapporti fra José Mourinho e Paul Pogba hanno raggiunto un nuovo minimo storico, coi due a bisticciare davanti alle telecamere di Sky Sports per colpa del famoso video postato su ...

Mourinho rompe con Pogba : "Non sarà più capitano". E la Juve sogna il gran ritorno : Pogba e Mourinho non arrivano e non arriveranno allo scontro frontale perché la stagione è lunga (a meno di un clamoroso...

Calciomercato : Pogba alla Juve - dopo la rottura con Mourinho? : dopo la clamorosa eliminazione dello United dalla coppa di lega inglese per mano del Derby County, squadra della serie B inglese, Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester, secondo i tabloid britannici. La sconfitta patita martedì dai Red Devils ai calci di rigore all’Old Trafford, dopo il 2-2 del tempo regolamentare, per mano della squadra allenata da Frank Lampard, ex-nazionale inglese e uno degli uomini punta del Chelsea di José Mourinho ...