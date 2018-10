Mourinho - 'Juve favorita Champions' - 2 - : ... Cristiano Ronaldo è a un livello in cui non ha bisogno che si parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti. Quindi la Juve è più che una candidata". Tutte le ...

Champions League - la Juventus mette nei guai Mourinho : bianconeri favoriti con il Manchester United a 2.30 : Procede a gonfie vele il cammino della Juventus nel Gruppo H di Champions League. Imbattuta e a punteggio pieno, la squadra di Allegri va all’Old Trafford nella terza giornata della fase a gironi per il match contro il Manchester United di Mourinho. Lo Special One è appeso a un filo e, con un’eventuale sconfitta, rischierebbe grosso; la Juventus invece, vincendo, metterebbe una pesante ipoteca sul primato del girone. Gli esperti di Sisal ...

Manchester United Juventus - José Mourinho in conferenza stampa LIVE : LIVE 15:08 22 ott Che pressione stai affrontando in questo momento? La forma del Manchester United è chiara, l'abbiamo dimostrata nelle ultime due partite così come il gioco espresso. Ci proveremo ...

Mourinho esonerato dal Manchester United?/ Ultime notizie - a picco col Newcastle : la Juventus aspetta... : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle: il tecnico portoghese è in bilico, e la Juventus aspetta in vista della Champions League. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Juventus - ultimatum di Pogba al Manchester United : “O Mourinho o me” : Clima sempre più teso in casa Manchester United. Il deludente avvio di stagione dei ‘Red Devils’ e i continui dissidi interni tra José Mourinho e Paul Pogba potrebbero presto convincere la dirigenza a disfarsi di uno (attraverso l’esonero) o dell’altro (attraverso la cessione). Se i risultati continueranno a essere questi la prima soluzione sembrerebbe però […] L'articolo Juventus, ultimatum di Pogba al Manchester ...

Manchester United - Mourinho e Pogba ai saluti finali? Juve e Barça attendono : Ieri a Carrington i rapporti fra José Mourinho e Paul Pogba hanno raggiunto un nuovo minimo storico, coi due a bisticciare davanti alle telecamere di Sky Sports per colpa del famoso video postato su ...

Mourinho rompe con Pogba : "Non sarà più capitano". E la Juve sogna il gran ritorno : Pogba e Mourinho non arrivano e non arriveranno allo scontro frontale perché la stagione è lunga (a meno di un clamoroso...

Calciomercato : Pogba alla Juve - dopo la rottura con Mourinho? : dopo la clamorosa eliminazione dello United dalla coppa di lega inglese per mano del Derby County, squadra della serie B inglese, Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester, secondo i tabloid britannici. La sconfitta patita martedì dai Red Devils ai calci di rigore all’Old Trafford, dopo il 2-2 del tempo regolamentare, per mano della squadra allenata da Frank Lampard, ex-nazionale inglese e uno degli uomini punta del Chelsea di José Mourinho ...

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Boom Juventus : Marotta pronto proporre a Mourinho lo scambio Dybala-Pogba : “La Juventus è pronta a offrire Paulo Dybala nel tentativo di acquistare Paul Pogba dal Manchester United”, stampa inglese scatenata “La Juventus è pronta a offrire Paulo Dybala nel tentativo di acquistare Paul Pogba dal Manchester United”. Il Sunday Mirror lancia la bomba in merito al calciomercato bianconero, una notizia non proprio folle dato che la Joya non sembra essere più centrale nei progetti della Juventus. ...

Mercato Juve - Dybala la ‘gioia’ di Mourinho? L’argentino nel mirino del Man Utd : Dybala anche in questo primo scorcio di stagione è utilizzato poco da Massimiliano Allegri. Il calciatore argentino non viene comunque considerato uno dei titolarissimi da parte del tecnico bianconero. Il valore di Dybala non è assolutamente in discussione e sono molte le società importanti che si stanno interessando a lui, già per gennaio. Come riporta il Daily Mirror uno dei più attenti all’evolversi della situazione legata alla ...