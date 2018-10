Moto3 – Incidente Di Giannantonio | Fabio dall’ospedale rassicura i fan | “pronto per

Moto3 – Incidente Di Giannantonio - le prime notizie dall’ospedale : “Fabio non ha memoria della caduta” : Fabio Di Giannantonio è stato portato in ospedale dopo la brutta caduta rimediata durante la gara di Moto3 in Giappone: il primo aggiornamento sulle condizioni di salute del giovane pilota italiano Fabio Di Giannantonio ha rimediato, durante il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Moto3, un brutto Incidente. Il giovane pilota italiano, dopo la caduta, è stato portato d’urgenza in ospedale da dove ora arrivano le prime ...

Moto3 - Nicolò Bulega si infortuna a una mano : salterà il GP del Giappone - incidente domestico : Nicolò Bulega sarà costretto a saltare il GP del Giappone in programma nel weekend a Motegi e si teme che debba rinunciare anche al GP di Australia previsto per il fine settimana successivo. Il romagnolo, infatti, è stato vittima di un incidente domestico e si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per suturare due tendini della mano destra. Nulla comunque di grave per il pilota dello Sky Racing Team che proprio oggi compie 19 anni: la ...