Moto3 | GP Giappone 2018 | Mondiale completamente riaperto! Martin cade e spreca | Bezzecchi

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi riapre il Mondiale! Vittoria a Motegi - Jorge Martin cade : Marco Bezzecchi ha clamorosamente riaperto il Mondiale di Moto3. Il centauro della Prustel GP ha infatti vinto il GP del Giappone (terzo trionfo in campionato) e ha approfittato al meglio del ritiro di Jorge Martin: ora lo spagnolo ha solo un punto di vantaggio sul pilota italiano quando mancano tre gare al termine della stagione. Sembrava tutto finito dopo la caduta all’ultima curva nel GP di Thailandia e invece un nuovo colpo di scena ha ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Pole di Rodrigo - Bezzecchi è terzo davanti a Martin : E’ di Gabriel Rodrigo (KTM) la Pole del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale 2018 di Moto3. L’argentino del Team RBA BOE Skull Rider ha ottenuto il crono di 1’56″894 al termine di un time-attack estremamente lottato e tattico dove tutti hanno cercato di sfruttare la scia migliore negli ultimi minuti, facendo attenzione però a non incorrere in sanzioni per eccessivi rallentamenti. Alle spalle del centauro ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere. Jakub Kornfeil il migliore del venerdì - Marco Bezzecchi il più veloce su pista bagnata : Un primo giorno di prove libere un po’ particolare quello del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Motegi le diverse condizioni meteorologiche hanno influenzato i due turni odierni: le PL1 si sono svolte su pista asciutta e le PL2 su asfalto bagnato/umido. Va da sé che i tempi delle due sessioni abbiano una differenza sostanziale. Su tracciato “Dry“ la KTM del ceco Jakub Kornfeil è ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio lanciano il guanto di sfida a Jorge Martin : E dopo la Thailandia il Giappone. Il Circus delle due ruote torna in scena in questo weekend e lo farà in uno dei round tradizionali del calendario iridato. A Motegi si prospetta una tre giorni ricca di emozioni e in cui i risvolti mondiali saranno molto importanti in tutte e tre le classi. Nella minima cilindrata si è reduci dal convulso GP di Buriram dove l’incertezza ha regnato sovrana fino all’ultimo giro. La caduta di Marco ...

Moto3 – Bulega salta il Gp del Giappone : “costretto a sottopormi a un intervento chirurgico” : Bulega costretto a rinunciare al Gp del Giappone a causa di un incidente domestico Inizia questa settimana il trittico asiatico di MotoGp: molti piloti sono in viaggio, altri sono già impegnati in eventi di promozione con i rispettivi team, mentre c’è chi cerca di approfittare di questi pochi giorni per recuperare al 100%, o quasi, la condizione, come Jorge Lorenzo. Se il maiorchino della Ducati attenderà di sapere se sarà dichiarato ...