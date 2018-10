Moto – A Roma la seconda riunione Plenaria FIM del 2018

Roma - torna l'Eternal city Motorcycle custom show : Chopper artigianali, café racer, moto personalizzate di ogni genere, da ammirare e non solo, test ride in anteprima sui modelli 2019 delle principali case motociclistiche. torna a Roma, il 17 e il 18 ...

Romagna : scossa di terreMoto lieve tra Forli' e Cesena - avvertita - dati INGV : scossa di terremoto debole in Romagna, tremori a Forlì e Cesena. dati INGV. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 14 ottobre 2018, esattamente alle 09.23, nel cuore...

"Dopo il successo sono più solo di prima. Romanzo Criminale? Venivo da un terribile incidente in Moto" : "Molte donne impazziscono per me? Non ne conosco il motivo. Si vede che passano parola. Con le donne ho sempre avuto un certo successo, anche prima che arrivasse la fama". Marco Giallini risponde ai giornalisti radiofonici di "I Lunatici" e senza troppi giri di parole confessa: "Piacevo, ora non è che voglio apparire come chissà cosa. sono sempre andato via come il pane, ma quello umbro, tagliato a fette fine fine".Da ...

TerreMoto Centro Italia - Coldiretti : -70% di vendite nei paesi svuotati - agricoltori a Roma : Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura del più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al Villaggio della ...

Parapendio a Motore : alla Maker Faire di Roma il dispositivo per volare in sicurezza : Solcare i cieli su un Parapendio a motore, monitorando costantemente e in tempo reale il suo funzionamento da uno speciale orologio, da smartphone o inforcando un paio di occhiali a realtà aumentata. A renderlo possibile un dispositivo frutto dell’ingegno e delle competenze acquisite da un gruppo di studenti del corso di alta specializzazione in meccatronica e automazione dei sistemi meccanici, organizzato dalla Fondazione Its Recanati, punto di ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...

Moto2 - Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata : Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata. La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un ...

Moto2 - la squalifica di Romano Fenati passa da due a sei GP. Non correrà più in questa stagione : Non è ancora ufficiale, ma l’anticipazione fornita da “La Gazzetta dello Sport” non lascia spazio a dubbi: la FIM, accogliendo la richiesta del presidente Vito Ippolito, avrebbe deciso di rendere più pesante la squalifica di Romano Fenati, dopo il folle gesto del GP di Misano, che inizialmente gli era costato due gare di stop. Il presidente FIM, Vito Ippolito ha visto accolta la sua linea, che chiedeva l’aumento la ...

Moto2 - Romano Fenati testimonial del Motociclismo corretto per ripartire : Chi ha seguito Sky Sport sa che non ci siamo lasciati travolgere dalla fretta, dalle opportunità di speculazione e dall'isteria collettiva , riservando alla vicenda solo analisi oggettive, opinioni ...

Romano Fenati - la Federazione Motociclistica vicina al perdono : Romano FenatiMichael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterDi ufficiale non c’è nulla, ma la parola che circola di più è perdono, o almeno non inasprimento della pena. Romano Fenati, che nel gran premio di San Marino di Moto 2 a Misano Adriatico ha tirato il freno della moto del collega Manzi mentre andavano a 200 all’ora, non rientrerà prima del previsto, ma nemmeno più tardi. La ...

Moto2 – Fenati sostituito dalla Marinelli Snipers : ecco il nome del pilota che correrà al posto di Romano : ecco il nome del pilota che sostituirà Romano Fenati a bordo della Kalex nel prossimo weekend di gara Nel prossimo appuntamento con il campionato mondiale di Moto2 si rende necessario un cambio di pilota per la Marinelli Snipers. La scuderia di propietà della famiglia Cecchini ha dovuto comunicare, in vista del Gp di Aragona, il motociclista che prenderà il posto di Romano Fenati. Il 22enne di Ascoli Piceno, squalificato a seguito del ...

TerreMoto Emilia-Romagna : riapre al culto l’Abbazia di Nonantola restaurata dopo il sisma : riapre l’Abbazia di Nonantola (Modena) restaurata dopo il Terremoto in Emilia-Romagna con oltre due anni di lavori per un intervento da oltre 1,4 milioni. “Il Terremoto ha inferto un duro colpo all’Emilia facendo vittime, distruggendo abitazioni e imprese, ferendo gravemente simboli della comunità. Uno di questi, tra i più importanti non solo per il mondo cattolico, è proprio l’Abbazia di Nonantola che oggi riconsegniamo al culto e ...

Motomondiale - la FederMoto conferma la sospensione di Romano Fenati : Il Tribunale della Federazione Motociclistica Italiana ha confermato la sospensione di Romano Fenati da ogni attività sportiva e federale. Il pilota si era reso protagonista di un bruttissimo gesto durante il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputato domenica: il nativo di Ascoli Piceno aveva infatti affiancato Stefano Manzi sul rettilineo e aveva schiacciato il freno della moto del rivale rischiando di causare un ...

Roma : Tenta di rubargli Moto ma poliziotto libero da servizio lo arresta : Roma – E’ finito in manette l’uomo di 55 anni che aveva rubato una moto in centro. Il malvivente ha visto una bella motocicletta parcheggiata fuori da un negozio e, nonostante fosse chiusa con il bloccasterzo, ha deciso che doveva essere sua e l’ha presa. Il ladro non sapeva pero’ che il proprietario e’ un poliziotto, in servizio presso l’Ufficio Stampa della Questura, che, non appena si e’ accorto ...