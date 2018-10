morto a 77 anni Gilberto Benetton dopo una lunga malattia

morto Gilberto Benetton - aveva 77 anni : È Morto Gilberto Benetton, dopo una lunga malattia. aveva 77 anni. Gravemente malato da tempo, Gilberto Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate....

Gilberto Benetton è morto - aveva 77 anni : Gilberto Benetton è morto. Gravemente malato da tempo, 77 anni, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente...

morto Gilberto Benetton - fondatore coi fratelli del gruppo : aveva 77 anni : Lutto nel mondo dell'economia. Il fondatore del gruppo Benetton, Gilberto, è Morto all'età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con una malattia. L'imprenditore si è spento in ospedale a Treviso. Coi fratelli ha gestito ...

Gilberto Benetton morto a 77 anni : aveva fondato il gruppo imprenditoriale nel 1965 : Gilberto Benetton, fondatore del gruppo imprenditoriale di Ponzano Veneto, è morto a 77 anni dopo una lunga malattia. Era vicepresidente di Edizione, la holding capogruppo, di Autogrill , è consigliere del gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. Il 6 settembre, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva rotto il silenzio sul crollo del Ponte Morandi a Genova, a 24 giorni dalla tragedia. “Dalle nostre ...

È morto Gilberto Benetton - il fondatore del gruppo si è spento a 77 anni : È morto Gilberto Benetton, fondatore dell'omonimo gruppo. L'imprenditore aveva 77 anni e da tempo lottava contro la sua malattia.

È morto Gilberto Benetton - fondatore del gruppo - aveva 77 anni : E' morto Gilberto Benetton dopo una lunga malattia. aveva 77 anni. L'imprenditore veneto è stato, insieme ai fratelli, fondatore del gruppo di famiglia nel 1965. Gilberto Benetton era l'anima ...

morto Gilberto Benetton - fondatore del gruppo - aveva 77 anni : E' Morto Gilberto Benetton dopo una lunga malattia. aveva 77 anni. L'imprenditore veneto è stato, insieme ai fratelli, fondatore del gruppo di famiglia nel 1965.

Addio a Gilberto Benetton : il fondatore del Gruppo è morto a 77 anni : Se n’è andato a 77 anni Gilberto Benetton, imprenditore italiano, fondatore del Gruppo Benetton e, secondo Forbes, il 12º uomo più ricco d’Italia.

Gilberto Benetton - morto a 77 anni il fondatore del gruppo : È morto Gilberto Benetton. Aveva 77 anni. Era stato il fondatore del gruppo imprenditoriale. L'articolo Gilberto Benetton, morto a 77 anni il fondatore del gruppo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È morto a 77 anni Gilberto Benetton - uno dei fondatori del gruppo Benetton : Gilberto Benetton, uno dei fondatori del gruppo Benetton e tra le persone più ricche d’Italia, è morto oggi a 77 anni. Era malato da tempo. Gilberto Benetton – nato nel 1941 a Treviso – nel 1965 aveva fondato insieme ai fratelli The post È morto a 77 anni Gilberto Benetton, uno dei fondatori del gruppo Benetton appeared first on Il Post.

Battuta di caccia finisce in tragedia : è morto Marco Tosti. Aveva solo 20 anni : “Inermi e sbigottiti” : Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una Battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e ...

È morto a 80 anni Wim Kok - primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002 : È morto a 80 anni Wim Kok, primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002, esponente del Partito del Lavoro dei Paesi Bassi che fu, secondo molti, un modello per quei leader socialdemocratici che tra la fine degli anni The post È morto a 80 anni Wim Kok, primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002 appeared first on Il Post.

Tragedia al Gran Paradiso : morto alpinista di 29 anni : Un alpinista di 29 anni residente a Reano (To) è morto questa mattina dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione, nel vallone di Piantonetto, a Locana (To), nel parco del Gran Paradiso. L'allarme è stato lanciato da un gruppo che si trovava in zona, che ha udito i richiami del compagno di cordata della vittima. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e ...

APRILIA - BIMBO DI 6 ANNI SCHIACCIATO DA ARMADIO : morto/ Gioco finito male : tragedia a casa del nonno : BIMBO di 6 ANNI muore SCHIACCIATO da ARMADIO: APRILIA, travolto a casa del nonno durante lavori ristrutturazione. Ultime notizie: la tragedia nel pomeriggio, a Campoverde. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:08:00 GMT)