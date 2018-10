Morte Cucchi | indagato un altro carabiniere nell' inchiesta per falso

Un altro ufficiale dei carabinieri è indagato per la Morte di Cucchi : Roma, 22 ott., askanews, - Un altro ufficiale dei carabinieri è indagato nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio ad essere coinvolto, adesso, è il ...

Morte Stefano Cucchi - indagato un altro carabiniere nell'inchiesta per falso : Si tratta di Luciano Soligo, all'epoca dei fatti comandante della compagnia Talenti Montesacro. Nell'indagine della procura di Roma sono già indagati per falso ideologico il luogotenente Massimiliano Colombo e il carabiniere Francesco Di Sano che nel corso del processo ha dichiarato di aver dovuto, dopo un ordine gerarchico, modificare il verbale su Cucchi.Continua a leggere

Morte Stefano Cucchi - inchiesta su falso indagato altro carabiniere - : Il maggiore Luciano Soligo si aggiunge agli altri due militari coinvolti nel filone d'inchiesta sulla presunta falsificazione degli atti sul decesso del geometra romano . Oggi l'anniversario della ...

Stefano Cucchi - Ilaria denuncia : “Insulti - minacce e auguri di Morte da profili di simpatizzanti della Lega” : L’onda lunga delle dichiarazioni di Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel processo per la morte di Stefano Cucchi che ha accusato due collehi del pestaggio, non si ferma e continua a generare reazioni e polemiche. “Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. ...

Minacce di Morte sui social a Ilaria Cucchi. "Spero ti facciano fare la stessa fine di tuo fratello" : "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, Minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio (Anselmo, il legale della famiglia Cucchi - ndr) poiché nessuno persegue queste persone ma pare ci si debba preoccupare solo di Casamassima, Rosati e Tedesco. ...

