Morgan con Lo Stato Sociale ed Elisa cantano i successi di Tenco

Con il brano "Cantautore" Morgan rivoluziona il concetto di canzone : è il pubblico a scegliere chi la interpreta : "Essere un cantautore significa avere un moto dello spirito " conclude Morgan - è un modo di stare al mondo, di vivere. I cantautori, anche se oggi non esistono più quelli impegnati, non vivono la ...

Faccia a faccia di Maggie e Negan in The Walking Dead 9 : il racconto di Jeffrey Dean Morgan e il ritorno di Scott Wilson : Due momenti topici per The Walking Dead 9 "spoilerati" da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan nelle ultime ore. Stuzzicare il pubblico in questo modo è l'ultima spiaggia per riuscire a riportare davanti al televisione i fan storici della serie e rialzare gli ascolti? Forse i vertici AMC e la produzione dello show lo sperano anche se sembra davvero un'operazione ardua alla luce degli ultimi dati non solo della disastrosa première della nona ...

X Factor : pronto a lasciare Sky? Lo scontro per Morgan : X Factor potrebbe presto lasciare Sky. Il motivo? La decisione dell’emittente di favorire Lodo Guenzi come giudice al posto di Morgan. Il leader de Lo Stato Sociale sostituirà infatti Asia Argento, ma una grossa fetta di pubblico e la società che detiene i diritti di X Factor avrebbero preferito Morgan. Se non addirittura che la Argento rimanesse al suo posto. Sky potrebbe perdere X Factor? I telespettatori hanno già espresso sui social ...

Morgan verso X Factor al posto di Asia Argento (sarebbe un vero controsenso) : A quanto pare toccherà a Morgan sostituire Asia Argento al bancone della giuria di X Factor. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma secondo un’indiscrezione di TvBlog sarà l’ex compagno dell’attrice a occupare la sedia di giurato. Un affare di famiglia, dunque: Asia e Morgan, infatti, sono stati insieme dal 2000 al 2007 e hanno una figlia, An...

Morgan contro XFactor e Amici/ Dal Premio Tenco al nuovo singolo "Cantautore" : Morgan alla conferenza stampa del Premio Tenco si schiera contro i talent show che pur di farlo fuori lo hanno accusato di drogarsi. Su Asia Argento, però, non si esprime per rispetto(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:42:00 GMT)

Morgan contro tutti : «Asia Argento vittima? Sono cazzi suoi. X Factor? Mai più» : di Claudio Fabretti Morgan alla riscossa. Durante la presentazione del Premio Tenco 2018 , di cui sarà co-conduttore, il musicista si è tolto più di un sassolino dalle scarpe. A partire dall'addio ...

WWE - Brie Bella colpisce Liv Morgan con uno Yes Kick : grave infortunio - momenti drammatici a Raw [VIDEO] : Brie Bella colpisce Liv Morgan in pieno volto con uno Yes Kick: la bionda della Riott Squad subisce una commozione cerebrale Durante la puntata di Raw, Liv Morgan ha subito un brutto infortunio. La ...

A Sanremo il Premio Tenco condotto da Morgan : tra gli ospiti Elisa - Zucchero - Lo Stato Sociale e molti altri : Torna a Sanremo la nuova edizione del Premio Tenco condotto da Morgan, con Elisa, Zucchero e tanti altri artisti presenti per raccontare la musica. Tra gli artisti italiani sul palco quest'anno anche Lo Stato Sociale, gruppo che si è classificato al secondo posto al recente Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni, alle spalle dei vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il Premio Tenco si terrà dal 18 al 20 ottobre al Teatro Ariston di ...