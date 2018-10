Moratti raggiante dopo il derby | “sembrava l’Inter del Triplete | scudetto possibile Sul

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L’Inter vince all’ultimo respiro ilcontro il Milan grazie ad un gol di Icardi al 92′ e non poteva mancare il commento dell’ex presidente dei nerazzurri, Massimo. Il capo della Saras ha parlato a “Radio Anch’io lo Sport: “per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. “Ieri un po’ mi è venuta in mente l’Inter del, direi che siamo sulla strada buona. Icardi credo sia un giocatore da tenere, sta dimostrando di tenere molto alla squadra, alla maglia, ai tifosi. Appena fatto il gol ho pensato che sarebbe stata la partita ideale per l’avvocato Prisco. Lo? L’Inter parte sempre con l’idea che losia, la vittoria col Milan ci fa capire che abbiamo una squadra che può vincere le partite. ...