Moody' s non spaventa | Borsa in rialzo | Spread in calo

Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : ultimo gradino prima del 'non investment' : Moody's è la prima agenzia di rating internazionale ad aver tagliato ufficialmente [VIDEO] il merito di credito dell'Italia. Da ieri il rating del nostro Paese è passato per Moody's da Baa2 all'attuale Baa3. Nel report pubblicato sul proprio sito istituzionale Moody's cita diverse ragioni che hanno portato a questa decisione ma le principali riguarderebbero la direzione intrapresa dal Governo con l'attuale manovra economica che, secondo Moody's, ...

Il governo non teme il downgrade di Moody's. Conte risponderà all'Ue lanciando la sfida sulla crescita : 'C'è un clima di dialogo sulla manovra e punterà a spiegare le misure che assicurano la crescita del pil' spiega il premier. Ma in Italia anche confindustria esorta il governo a correggere la legge di ...

Salvini : "Moody's ci declassa? Non abbiamo paura" : "Il governo andrà avanti nonostante le agenzie di rating e i commissari europei e qualche incomprensione interna, faccio esercizio di yoga per superarla e la supereremo". Questo il commento del ...

Moody’s taglia il rating dell’Italia : mancano riforme e il debito non cala : Il rating passa Baa2 a Baa3, ultimo gradino prima del livello «spazzatura». Per l’agenzia manca «una coerente agenda di riforme per la crescita». Così le possibilità di addio all’euro (ora molto basse) possono aumentare. E il debito non calerà: resterà al 130% del Pil

Moody's : Europa non pronta a nuova crisi : 16.25 L'Europa non è preparata ad affrontare un altro forte rallentamento che metta alla prova il sistema finanziario e sarà più esposta a una nuova eventuale crisi nonostante,dopo l'ultima recessione,gli emittenti abbiano beneficiato di condizioni del credito favorevoli e le banche abbiano rinforzato la loro solidità patrimoniale. Lo afferma Moody's Investors Service in un rapporto pubblicato oggi.Il rapporto è in questo caso un'informativa ...

Moody's lancia l'allarme : "L'Europa non è preparata a gestire un'altra crisi" : Inoltre, la crescita dell'economia resta stagnante, il che limita la velocità di ripresa dopo una recessione '. Duro poi il monito riguardo l'ascesa dei partiti sovranisti o cosiddetti populisti. ' ...

L'Italia non piace più ai mercati - via investitori. Moody's abbassa le stime : I titoli italiani posseduti da soggetti esteri in giugno sono scesi di altri 38 miliardi, facendo calare la quota del debito pubblico in mano straniera quasi al 30% . Lo spread pesa su ripresa -

