Monza | Zaffaroni prima vittima di Berlusconi | esonerato | al suo posto Brocchi

Monza - Berlusconi opta per il cambio in panchina : ecco il successore di Zaffaroni : Le due sconfitte consecutive in campionato sono state fatali per Marco Zaffaroni, allenatore del Monza. Il club lombardo recentemente acquistato da Silvio Berlusconi ha effettuato il classico comunicato di rito con i ringraziamenti per il lavoro svolto e, contestualmente, ha annunciato che da domani la squadra sarà allenata dall’ex tecnico di Milan e Brescia Cristian Brocchi, al quale viene riservato il “benvenuto e un forte in ...