Monza | Berlusconi cambia | via Zaffaroni | c' è Brocchi

Primo esonero per il Monza di Berlusconi : in panchina arriva Cristian Brocchi : Cristian Brocchi è il nuovo allenatore del Monza. A meno di un mese dall'acquisto del club brianzolo, il proprietario Silvio Berlusconi e l'amministratore delegato Adriano Galliani hanno deciso l'...

Monza - incontro tra Berlusconi e Brocchi per la panchina : vicino l'esonero di Zaffaroni : Il suo Monza stenta ad ingranare. Un solo punto in tre partite, da quando Silvio Berlusconi è diventato il presidente del club, e una classifica che vede la vetta distante sette punti dopo otto ...

Serie C - i risultati dell'ottava giornata : cade in casa il Monza di Berlusconi : Nuovamente in campo, la Serie C prosegue senza soste. Dopo il turno infrasettimanale, una domenica ricca di gare per la terza Serie italiana. Impegnate le squadre di tutti e tre i gironi, arrivano ...

Paolo Berlusconi e il nuovo Monza senza tatuaggi e orecchini : 'È difficile' : I criteri di Silvio Berlusconi nella scelta dei giocatori per il nuovo Monza stanno mettendo in difficoltà i dirigenti. L'ammissione è del fratello Paolo, componente del Consiglio di amministrazione ...

Paolo Berlusconi sul Monza : "Vogliamo regalare agli italiani una squadra italiana" : Silvio Berlusconi è da poche settimane il nuovo proprietario del Monza . L'obiettivo del Cavaliere, insieme al fidato Adriano Galliani, è quello di portare in alto il club brianzolo. A dar conferma di ...

Berlusconi ritorna al calcio : dal Milan al Monza : L'ultimo amore ottuagenario del Cavaliere è la squadra di Lega pro acquistata dalla Fininvest. Due anni fa era sull'orlo del fallimento e non è mai stata in serie A -

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : “Sono emozionato” : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

