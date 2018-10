Monte Bianco | 55enne precipita per 400 metri | muore davanti al figlio

Monte Bianco - precipita per oltre 400 metri e muore davanti al figlio di 20 anni : Un alpinista di cinquantacinque anni è morto sul versante francese del Monte Bianco mentre stava affrontando la discesa dalla vetta insieme al figlio di venti anni. L'uomo è precipitato per oltre 400 metri lungo la via normale dal rifugio Gouter. Tragedia anche sul Gran Paradiso, dove è morto un giovane di ventinove anni.Continua a leggere

Monte Bianco : identificati due alpinisti dispersi dal 1992 : I resti umani rinvenuti il 23 agosto 2017 sul ghiacciaio del Miage, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, a circa 2.500 metri di quota, sono stati ufficialmente identificati: le analisi del Dna hanno confermato che si tratta di Frank Christian Bar (nazionalità tedesca, nato nel 1972), e di Asan Tarin (nazionalità turca, nato nel 1972. Il ritrovamento lo scorso anno era stato segnalato al Soccorso alpino della guardia di finanza ...

Maltempo : in salvo due alpinisti bloccati sul Monte Bianco : Due alpinisti svizzeri bloccati sul massiccio del Monte Bianco sono stati tratti in salvo dai soccorritori. Entrambi sono illesi. bloccati a causa della scarsa visibilita’ e delle condizioni meteo sulle Grandes Jorasses, all’altezza delle rocce del Reposoir (3.450 metri), sono stati raggiunti da due squadre a piedi del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entre’ves e del Soccorso alpino valdostano. L’elicottero ...

E sulla tavola dei Grandi del mondo arriva il bianco pieMontese : ...ma non solo - commenta Paolo Damilano - ma anche il nostro bianco del Roero è seguito in modo maniacale dalla vigna allo scaffale e trovarlo offerto su una delle tavole più prestigiose del mondo è ...

Courmayeur - stagione invernale 2018/2019 : tra cultura alpina - tradizione e buon cibo - nella cornice del Monte Bianco : 1/4 Credit: Giuseppe Geppo Di Mauro ...

Monte Bianco - in un video il distacco di un'enorme massa di ghiaccio - : Un società svizzera di previsioni meteorologiche ha documentato l'evento pubblicando il video su Facebook

“Enorme massa di ghiaccio” si stacca dal massiccio del Monte Bianco [VIDEO] : “Un’enorme massa di ghiaccio si è staccata dal ghiacciaio Charpoua, versante sud-est dell’Aiguille Verte, nel massiccio del Monte Bianco“: lo rende noto Météo Mettra, società svizzera di previsioni meteo. Il distacco, “catturato” dal dottorando Benjamin Lehmann, si è verificato domenica 9 settembre e ha raggiunto il ghiacciaio Mer de Glace. “Sebbene le cadute di seracchi possano verificarsi in qualsiasi ...

Monte Bianco - dal 2019 servirà un permesso per salire in quota : Servira' un permesso per salire dalla via normale sul Monte Bianco a partire dal 2019. ?È il provvedimento deciso ieri sera dallo Stato francese in accordo con il sindaco di Saint-Gervais, la gendarmeria e il club alpino e interessera' la via più frequentata dagli alpinisti, quella del Gouter. Soddisfatto il primo cittadino Jean-Marc Peillex che era da tempo alla ricerca di un'idea per regolamentare il sempre crescente flusso di alpinisti in ...

Provate a immaginare il Monte Bianco senza neve : È quello che può succedere a causa del cambiamento climatico. Le conseguenze saranno gravi per la natura, per l’economia e per la vita di milioni di persone. Leggi

Monte Bianco - stop alle scalate libere sul versante francese : accordo tra istituzioni e guide per quota massima di alpinisti : Sul Monte Bianco non potranno più salutare tutti gli avventori. stop alle folle lungo le pendici del massiccio delle Alpi che lungo la via normale del versante francese, la Gouter, salgono tra i 300 e i 500 alpinisti al giorno, con punte fino a mille persone nei fine settimana. Dal 2019, il numero degli scalatori dovrà ridursi notevolmente: è il risultato di un accordo tra lo Stato francese, il comune di Saint-Gervais, le guide alpine, la ...