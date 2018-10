Monito della Cina su conseguenze del ritiro unilaterale USA da accordo su euromissili

SERGIO MATTARELLA - Monito AL GOVERNO/ Da Pontedera omaggio a Gronchi : “Presidente garante della Carta” : MATTARELLA a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il GOVERNO, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Medicina : ecco OMRON RS7 Intelli IT - il primo Monitor per la misurazione automatica della pressione sanguigna : Secondo la Società Internazionale dell’Ipertensione, un elevato livello della pressione sanguigna causa, ogni anno, oltre 10 milioni di decessi[1] e rappresenta il più rilevante fattore di rischio singolo di mortalità al mondo[2]. Questo scenario è senza dubbio amplificato nel caso di persone obese, in quanto l’obesità è una delle maggiori cause dell’ipertensione (tra il 65% e il 75% dei casi di ipertensione in generale)[3]. Secondo uno studio ...

Collisione al largo della Corsica : Arpal Monitora la chiazza oleosa : Dopo la Collisione avvenuta ieri a nord di Capo Corso fra la portacontainer Cls Virginia e il traghetto RoRo Ulysse della CTN, la Regione Liguria si è attivata fornendo tutto il supporto possibile. In particolare, attraverso Arpal, l’Agenzia regionale di protezione ambientale, ha utilizzato una specifica modellistica per simulare il comportamento della macchia inquinante presente in mare e supportare così le attività di monitoraggio ...

Net speed Meter permette di Monitorare la velocità della connessione internet mentre si naviga : Net speed Meter è un'applicazione che offre la possibilità di misurare le prestazioni delle reti Wi-Fi e delle connessioni dati 3G e 4G LTE. L'app permette di attivare il widget che mostra la velocità della connessione in sovrimpressione e di visualizzarla nella barra delle notifiche, consente di scegliere l'unità di misura tra Kb/s e Mbps e include una sezione con la cronologia dei test effettuati, inoltre consente di condividere facilmente i ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : EA "sta Monitorando la situazione" della cover star di FIFA 19 : Negli ultimi giorni non si sta parlando di Cristiano Ronaldo solo per esaltarne le indiscutibili capacità calcistiche ma anche per delle accuse piuttosto delicate provenienti da Kathryn Mayorga. La donna accusa il giocatore della Juventus, colpevole di averla assalita e stuprata a Las Vegas nel 2009.La Juventus ha difeso il proprio campione che ha deciso di intervenire in prima persona parlando di "fake news". "Nego fermamente le accuse contro ...

Roma - dai droni ai laser : è sempre più hi-tech il Monitoraggio della città : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realta’ aumentata per l’addestramento del personale di soccorso, droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici: sono alcuni dei temi al centro di “Technology for All 2018”, il forum sull’innovazione tecnologica per il territorio, i beni ...

Trapianto facciale a Roma : “Nel Lazio si è aperta una nuova frontiera. Monitoriamo l’evoluzione della situazione post operatoria” : ”Voglio ringraziare le équipe che questa mattina all’alba hanno terminato un delicatissimo Trapianto allogenico facciale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma e il coordinamento della rete trapianti nazionale e regionale. Per circa 27 ore – dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – chirurghi, ...

Monito di Mattarella : "Nessuno è al di sopra della legge" : Roma, 12 set. , AdnKronos, - "Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, queste valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; ...

“Ecco dov’è mia figlia”. Gessica - scomparsa da 26 giorni. Il sogno preMonitore della mamma e quel ‘dettaglio’ social da brividi : L’ipotesi di un allontanamento volontario, dopo 26 giorni, sembra essere sempre più improbabile. Le tracce di Gessica Lattuca sembrano perdersi proprio nel cuore del suo paesino, Favara, ad Agrigento, nella zona delle case popolari, dove la ragazza era solita andare. Come rivelano gli inquirenti, le analisi dei tabulati telefonici e delle celle radio non sembrano per il momento aver fornito elementi utili circa i posizionamenti del ...

Attento ai riciclati della politicaMonito per Salvini dal Sud Italia : Salvini deve stare Attento ai riciclati, sono peggio dei migranti. La Lega italica sta raggiungendo vette mai viste, ma occhio a chi salta sul taxi elettorale Segui su affarItaliani.it

Parco Nazionale dell’Aspromonte : entra nel clou l’attività di Monitoraggio della migrazione autunnale di rapaci e cicogne : Oltre 7.500 i rapaci che, negli ultimi giorni, hanno “sorvolato” le cime d’Aspromonte. entra nel clou, infatti, l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli rapaci e delle cicogne promossa dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e condotta dai ricercatori che dalla postazione “Santo Stefano-Sinopoli”, quotidianamente, censiscono i passaggi dei volatili. La ricerca, attiva ormai da molti anni, continua a fornire dati di ...

Il crollo della lira turca sia da Monito per i sovranisti di casa nostra : da Maurizio Donini L’esplosione della crisi finanziaria turca con il crollo della sua valuta non sorprende più di tanto: gli analisti da tempo mettevano in allarme sulle scriteriate politiche del presidente Erdogan. Ma non è la caduta della lira turca l’argomento in oggetto, quanto gli aspetti monetari. La politica economica di Ankara è stata basata sulla continua emissione di moneta ‘sovrana’, con aumento dell’inflazione e crollo della ...