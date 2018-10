Modello 730 integrativo 2018 entro il 25 ottobre | perché e come presentarlo

leggioggi

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Non è ancora chiusa totalmente la questione dichiarazione dei redditic’è ancora un po’ di tempo per correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato, ed è possibile farlo presentando con l’aiuto di due modelli post dichiarazione:730rettificativo. Vediamo a cosa servono, in quali casi si possono presentare, le modalità con cui è possibile farlo edquando, soffermandoci in modo dettagliato sul730. Leggi anche “770: invioil 31, ecco le novità”730quandoTramite questo documento, si ha la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi. C’è tempo fino a giovedì 25per presentare un eventuale, qualora il contribuente si sia accorto di aver dimenticato di ...