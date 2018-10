Mobilità elettrica | 50mila posti di lavoro in più entro il 2050

Mobilità elettrica - arrivano 600 nuove colonnine. C'è anche Olbia : Investimenti sulla Mobilità sostenibile. Mobilità elettrica, ci siamo. È tutto pronto per il bando regionale che riguarda l'installazione di 600 colonnine di ricarica per auto elettrica in 28 comuni, ...

Nissan partner di e_Mob - la conferenza della Mobilità Elettrica : Nissan Italia è stata partner di “e_Mob conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica”, l’importante evento sulla Mobilità Elettrica che si è svolto nel weekend a Milano. Giunto alla seconda edizione, ha riunito istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca e protagonisti di tutta la filiera dell’elettrico per discutere del futuro della Mobilità sostenibile […] L'articolo Nissan partner di e_Mob, la ...

Nissan partner di e_Mob - Conferenza Nazionale Mobilità Elettrica : Roma, 26 set., askanews, - Nissan Italia, pioniere e leader in Italia della Mobilità a zero emissioni, è partner di 'e_Mob Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica', l'evento sulla Mobilità ...

Mobilità elettrica : in crescita il mercato in tutto il mondo - l'italia resta indietro : Il futuro della Mobilità è sempre più elettrico. Nell'anno scorso nel mondo sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, in crescita del 57% rispetto al 2016 in...

Enel pronta a Mobilità elettrica in Spagna e Romania : Enel è pronta a lanciare nelle prossime settimane un piano di colonnine per la ricarica elettrica delle auto come quello italiano in Spagna e Romania . Lo ha annunciato Francesco Starace , ...

Enel - Venturini : Governo crede in Mobilità elettrica - ora fatti : Campagnano di Roma, Roma,, 21 set., askanews, - Il Governo in carica crede nella mobilità elettrica ma serve un ulteriore passaggio, quello per cui gli annunci 'devono diventare realtà'. Lo ha ...

Auto - Accordo Agsm Verona-Volkswagen Italia per Mobilità elettrica : Roma, 18 set., askanews, - Agsm Verona, sesta multiutility Italiana per fatturato, ha raggiunto oggi un Accordo con Volkswagen Group Italia per lo sviluppo della mobilità elettrica, rendendo Verona la ...

e_mob 2018 Mobilità elettrica : le ‘due ruote’ motori del cambiamento : Si stima che nel 2050 due terzi della popolazione mondiale abiterà nelle città aggravando la congestione del traffico e producendo il 70% delle emissioni inquinanti e dei gas ad effetto serra. Una situazione che secondo molti osservatori favorirà la diffusione di veicoli compatti, capaci di districarsi rapidamente nel traffico e con emissioni zero allo scarico: le due ruote elettriche. Un settore protagonista nei convegni e nell’area ...

Per tre giorni Milano capitale della Mobilità elettrica : È tempo di dare una scossa alla mobilità elettrica in Italia. È questo l'obiettivo della seconda edizione di 'e_mob Conferenza nazionale della mobilità elettrica', che si terrà a Milano dal 27 al 29 ...

Nissan leader in Italia nella Mobilità elettrica. La Leaf incrementa le vendite del 131% : ROMA - Con ben 1.002 unità commercializzate nel corso dei primi mesi del 2018, Nissan si conferma leader assoluto nel mercato dei veicoli a zero emissioni in Italia. Si tratta di un primato...

A Cortina panchine digitali e Mobilità elettrica : montagne laboratorio d'innovazione : Da 13 anni Audi è al fianco della Federazione Sport Invernali e sponsorizza pure la Fondazione 2021 che sta organizzando la rassegna iridata. La collaborazione prevede installazioni digitali, ...

Mobilità : a settembre parte la produzione della Vespa elettrica : Piaggio avvierà a settembre la produzione di Vespa elettrica: la versione elettrica del celebre e amato scooter nascerà nello stabilimento di Pontedera (Pisa), lo stesso dove Vespa è nata nella primavera del 1946. I primi scooter saranno prenotabili a inizio ottobre, solamente online. Il prezzo sarà allineato alla fascia alta della gamma Vespa attualmente commercializzata. L'articolo Mobilità: a settembre parte la produzione della Vespa ...