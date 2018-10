Mini Cuccioli Le quattro stagioni film al cinema | recensione e curiosità

Mini Cuccioli – Le Quattro Stagioni al cinema dal 25 ottobre : Uscirà giovedì 25 ottobre in Italia, distribuito da Videa e prodotto dal Gruppo Alcuni dei fratelli Francesco e Sergio Manfio, “Mini Cuccioli – LE Quattro Stagioni”, l’atteso film per i più piccini che unisce divertimento e apprendimento in un mix unico e delicato. Attraverso le emozionanti avventure dell’affiatato gruppo dei Mini Cuccioli, i bambini imparano ad affrontare sentimenti ed esperienze, una sfida che la vita propone loro ogni ...