MIMMO LUCANO DA FAZIO | PURE NAZISTI SEGUIVANO LEGGI Meloni Questo è

Riace - MIMMO LUCANO a Che tempo che fa : “Legalità? Anche i nazisti rispettavano le leggi ma sono state un dramma per l’umanità” : Domenico Lucano ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, dopo aver ricordato come è nato il modello Riace afferma: “Abbiamo sperimentato l’accoglienza: nessun essere umano può rimanere indifferente quando qualcuno chiede di essere aiutato”. Il Sindaco di Riace ha poi continuato: “Alcune volte favoreggiamento dell’immigrazione clandestina significa che i pescatori debbano vedere annegare i rifugiati senza fare ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio risponde alle polemiche per l'intervista a MIMMO LUCANO : "La tv pubblica deve includere - non escludere" : Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 21 ottobre 2018, su Rai 1, ha intervistato Domenico Lucano, sindaco di Riace, momentaneamente sospeso, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: nella fattispecie, Lucano è stato accusato di aver collaborato ad un matrimonio combinato al fine di far ottenere il permesso ad una donna nigeriana.Il 16 ottobre scorso, il tribunale ha revocato gli ...

MIMMO LUCANO ospite da Fazio : “Legalità? Anche quella dei nazisti lo era. Non si può restare indifferenti a chi chiede aiuto” : “Anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma averle osservate è stato un dramma per l’umanità“. Così il sindaco di Riace Mimmo Lucano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha risposto alla domanda in cui il conduttore gli chiedeva se non fosse possibile fare accoglienza rispettando le leggi. “Io rispetto la legge: le persone arrivate a Riace sono richiedenti asilo politico o titolari di protezione umanitaria, ...

