Milano | vento forte fino a 60 km h e tromba d' aria | alberi caduti e danni

Maltempo - l’aria fredda sfonda sull’Italia : vento furioso a Milano - grandinata shock a Roma - scuole chiuse a Napoli [LIVE] : L’Italia è stretta nella morsa del Maltempo provocato dalla prima vera ondata di Maltempo autunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’aria fredda ha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a ...

Forte vento a Milano e provincia : cadono alberi - baracche scoperchiate : Molte chiamate ai vigili del fuoco per danni nell'hinterland a sud della città. Disagi in zona stazione Centrale

Olimpiadi invernali 2026 - il sindaco di Milano Sala ribadisce : “sarà evento low cost” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato di Olimpiadi low cost in riferimento all’evento che nel 2026 potrebbe ospitare la città meneghina assieme a Cortina Le Olimpiadi del 2026 saranno “low cost”. Lo assicura il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, arrivando al Teatro alla Scala di Milano per prendere parte all’assemblea generale di Assolombarda, spiega: “Pensate che si farà un impianto solo, sarà il ...

Milano - incendio a Quarto Oggiaro : cambia il vento - odore percepito in diverse zone della città : “Oltre al campionamento di microinquinanti, che prosegue in maniera continua dalla notte in cui è divampato l’incendio in via Chiasserini a Quarto Oggiaro, Arpa sta effettuando misure speditive anche in altre zone di Milano, a seguito di varie segnalazioni di odori riferibili al rogo. Le strumentazioni non rilevano presenza anomala di sostanze tossiche“: lo spiega in una nota Arpa Lombardia. “L’odore oggi viene ...

Incendio alla Bovisasca - Milano ostaggio della puzza : bruciano gola e occhi. Arpa : "Colpa del vento da nord" : I tecnici tranquillizzano: "Assenti gli inquinanti più pericolosi, ma il nostro lavoro continua". Ma c'è chi oggi è uscito con la mascherina

Boxe – Milano si prepara per l’evento “The Night of Kick and Punch 9” : Arriva a Milano The Night of Kick and Punch 9: a dicembre il grande evento Sabato 15 dicembre il centro sportivo Vismara di Milano ospiterà la nona edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style. Si tratta di una grande manifestazione di sport da combattimento in cui saliranno sul ring i fuoriclasse della Kickboxing che combatteranno con le ...

Volley – Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano : dettagli e ospiti dell’evento : Lunedì 8 ottobre la presentazione ufficiale: tra gli ospiti il ministro dell’Istruzione Bussetti, il presidente FIPAV Cattaneo e l’ex pilota Alain Prost Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano: lunedì 08 ottobre, alle ore 11.00 presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, la società del presidente Lucio Fusaro toglierà il velo, presentandosi ufficialmente alle istituzioni politiche e sportive ...

Timberland – Grande successo a Milano con l’evento Unlock The City [GALLERY] : L’esclusivo evento firmato Timberland che ha conquistato Milano sulle note di Coma_Cose, Carl Brave e RKomi L’attesissimo evento Unlock The City ha finalmente conquistato la città. Ieri sera 3 ottobre, presso la Fabbrica Orobia, via Orobia 15 – Milano, Timberland ha infatti svelato l’esclusivo progetto che, fin dalla nascita, ha tenuto la città con il fiato sospeso registrando il sold out in pochi giorni. Una location dal design ...

Sneakerness : sbarca a Milano il più grande evento dedicato alle scarpe da ginnastica : Grandi e grosse: arrivano le sneakers 'brutte e cattive' Leggi La fiera nel mondo Nata nel 2008 Svizzera, da una idea di Sergio Muster, negli anni questo festival si è svolto anche ad Amsterdam, ...

Sneakerness - il più grande evento di sneakers arriva a Milano : Più che una fiera, un happening dedicato alla compravendita di scarpe rare, in limited edition, numerate, autografate, pezzi storici, modelli introvabili, collaborazioni più prestigiose e uniche. Sneakerness arriva finalmente anche in Italia, alla Fabbrica Orobia di Milano, sabato 6 e domenica 7 ottobre. Nata dall’idea del fondatore Sergio Muster, il festival negli anni si è spostato in varie città in giro per il mondo: Amsterdam, Berlino, ...

Ufficiale il raduno del Fun Club di Elisa a Milano : tutti i dettagli per partecipare all’evento : Il raduno del Fun Club di Elisa è finalmente Ufficiale. L'artista di Monfalcone è pronta a incontrare i suoi fan in una serata speciale che ha organizzato al Fabrique di Milano, con data fissata per il 7 dicembre prossimo. Sono invitati a partecipare tutti gli iscritti al Fun Club ma anche tutti coloro che decideranno di farlo nelle settimane a venire. L'ingresso al luogo del raduno è fissato per le ore 17, mentre la fine è attesa per le ore ...