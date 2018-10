Milano | la procura chiede il processo per gli assassini del calciatore Andrea La Rosa

Milano - processo Uva : la procura generale fa ricorso contro l'assoluzione di poliziotti e carabinieri : A maggio gli otto imputati nel processo per la morte dell'operaio di Varese erano stati assolti. Il pg chiede di riascoltare alcuni testimoni

Milano - rogo nel capannone pieno di rifiuti : indaga la Procura : L'incendio è scoppiato in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo riguarda un capannone di rifiuti della Ipb, ormai abbandonato e pieno di rifiuti. Nel rogo è ...

Milano - bagarini alla Scala : esposto alla Procura. Allontanati dipendenti infedeli - trasferita la biglietteria : I vampiri della musica non risparmiano neanche La Scala. Il tempio italiano per eccellenza della classica è finito infatti sotto l'attacco dei bagarini. Quelli reali che fanno incetta di...

Milano - bagarini alla Scala : esposto alla Procura. «Ora biglietti nominali come allo stadio» : I vampiri della musica non risparmiano neanche La Scala. Il tempio italiano per eccellenza della classica è finito infatti sotto l'attacco dei bagarini. Quelli reali che fanno incetta di...

Avvocati di Corona : 'Abbiamo stravinto - la Procura di Milano ha fatto una figura orrenda' : 'Abbiamo stravinto, la Procura di Milano ha fatto una figura orrenda'. L'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, commenta così la sentenza in appello sulla vicenda dei 2,6 milioni di euro nascosti ...