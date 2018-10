Milan | spunta la lettera di licenziamento di Fassone | “grave negligenza”

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro vince la sfida degli attacchi spuntati : Un gol annullato per parte, un palo di De Vrij, maggior pressione nerazzurra e più agonismo del Milan. Spalletti tiene dietro la Lazio

Bolt - dopo il Milan spunta un'altra voce : può andare a Malta : NEW YORK, STATI UNITI, - Usain Bolt sempre più vicino a realizzare il suo sogno. C'è chi parla del Milan , ma le indiscrezioni sembrano suggestive e non confermate. Il club che sogna l'uomo più veloce ...

Bolt - spunta un'offerta di una squadra europea : è il Milan? : ROMA - A Usain Bolt è stato offerto un contratto di due anni in un club europeo. Il campione giamaicano ha fatto il giro del mondo grazie ai due gol con i Central Coast Mariners nell'amichevole contro il Macarthur South West United ma l'asticella dell'ambizione potrebbe elevarsi oltre la possibilità di giocare con gli ...

Brigate Rosse - a Milano spuntano volantini di solidarietà a Lioce e compagni : Milano Prima nell'hinterland, poi in un quartiere popolare, adesso in una delle arterie principali della città: sono una decina, a Milano, le affissioni di volantini che invitano alla solidarietà nei ...

Milano : spunta il David di Michelangelo in piazza San Babila [GALLERY] : 1/21 Matteo Corner/LaPresse ...

Tutti i look di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano. E da Fendi spunta anche Fedez : Un tour per le quattro capitali della moda dal quale la fashion blogger più amata al mondo non poteva esimersi, accompagnata dalla sorella Valentina e, a Milano, dal marito Fedez, che quando Chiara è ...

Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto”. Ma spunta l’ipotesi Milano-Cortina : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Olimpiadi invernali : spunta l'ipotesi di candidare Milano e Cortina : Per le Olimpiadi invernali del 2026 spunta l'ipotesi di una candidatura congiunta fra Milano e Cortina. “Arrivati a questo punto - si legge in una nota congiunta dei governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana - è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "La candidatura a tre è morta' - spunta l'ipotesi Milano-Cortina : Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti in commissione Istruzione e Sport al Senato a proposito della candidatura di ...

Il commissario De Vincenzi rispunta dalla nebbia Milanese : Il commissario Carlo De Vincenzi aveva scoperto cos'era la scighera la prima sera che era arrivato a Milano in treno. Uscito dalla Stazione Centrale si era trovato avvolto in un nebbione folto e ...

Spettacolo al San Paolo - uno spot per la nostra Serie A : Napoli e Milan danno spettacolo - la spunta “Carletto” : Milan e Napoli hanno dato vita ad una grande partita al San Paolo, Ancelotti ha sconfitto l’allievo Gattuso: una rimonta che fa male Una gara davvero bellissima quella tra Napoli e Milan al San Paolo. Ritmi buoni per l’inizio di stagione, qualità da ambe due le parti, un chiaro sintomo di come il calcio italiano stia facendo passi avanti in questi ultimi mesi. Del Napoli già sappiamo, ma adesso anche il Milan è annoverabile ...