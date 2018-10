Milan | la lettera di licenziamento a Fassone | “condotta gravissima”

calcioweb.eu

: Ti odio perché ti ammiro, ti detesto perché ti vorrei con me (e non ti schiero al Fantacalcio... perché mai potrei)… - FBiasin : Ti odio perché ti ammiro, ti detesto perché ti vorrei con me (e non ti schiero al Fantacalcio... perché mai potrei)… - zazoomblog : Milan spunta la lettera di licenziamento di Fassone: “grave negligenza” - #Milan #spunta #lettera #licenziamento - 92Interista : RT @CalcioFinanza: DOCUMENTI – Milan, la lettera di licenziamento di Fassone: 'Le condotte evidenziano una grave indifferenza e negligenza… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ilha iniziato da poco un nuovo progetto, la dirigenza ha deciso di siluraree Mirabelli, a distanza di mesi emerge ladidestinata proprio nei confronti die firmata dall’attuale presidente Paolo Scaroni. “Le condotte da Lei tenute, del resto, evidenziano una grave indifferenza e negligenza rispetto a fondamentali interessi della nostra Società – si legge nella– e delle risorse in essa impiegate e operanti a favore della medesima e acquistano gravità ancora maggiore tenuto conto dell’elevata qualifica dirigenziale e della posizione apicale da Lei rivestita all’interno della nostra società. Non possiamo, poi, non rilevare come Lei abbia disertato, sistematicamente e senza alcuna valida e giuridicamente apprezzabile ragione, ogni incontro fissato ai fini delle audizioni a difesa ex art. 7 L. n° 300/1970, ...